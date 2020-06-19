Возбуждены уголовные дела против руководителя «ЕРИЦ»

В отношении Нелли Титовой, генерального директора ООО «Единый расчетно-информационный центр» Владимирской области возбуждены два уголовных дела. Об этом только что сообщило управления ФСБ по Владимирской области. Руководителя «ЕРИЦ» обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в присвоении вверенных ей денежных средств с использованием служебного положения.

Уголовные дела возбуждены 18 июня Следственным управлением СК РФ на основании материалов, переданных ФСБ.

В феврале нынешнего года Нелли Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, сообщается в пресс-релизе УФСБ. Стоимость этих услуг составила около 550 000 рублей. Эти деньги впоследствии были переведены на счет контрагента. Тем самым, полагают правоохранители, действия генерального директора нанесли существенный вред возглавляемой ей организации.

Второй эпизод, фигурирующий в официальном сообщении, связан с тем, что в феврале Нелли Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей. На основании этого документа ей было незаконно выплачено около 325 000 рублей.

Буквально в последние дни вокруг «Единого расчетно-информационного центра» Владимирской области разразился ещё один скандал. Так получилось, что формально у этой организации оказалось сазу два руководителя — кроме Нелли Титовой ещё и Дмитрий Ермолаев. Он был уволен с должности гендиректора в феврале 2020-го – его как раз и сменила Титова. Но несколько дней назад Октябрьский районный суд города Владимира признал это увольнение незаконным. Ермолаев был восстановлен в должности. Теперь, с возбуждением дел против Титовой, вопрос о том, кто же рулит «ЕРИЦ», может принять и вовсе неожиданный оборот.

Алексей Кудряшов

Фото «Призыва»