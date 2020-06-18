Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ВЮИ

Силовики не на шутку взялись за руководство Владимирского юридического института ФСИН России. Ровно месяц назад во взятках обвинили бывшего начальника этого вуза Валерия Морозова. А сегодня появилась информация о предъявленном обвинении действующему руководителю института Сергея Бабурина (на фото вверху). Противоправная деятельность генерал-майора внутренней службы связана с систематическим превышением должностных полномочий, сообщило УФСБ России по Владимирской области.

В отношении Сергея Бабурина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК России.

По версии следствия, начальник института давал подчиненным указания собирать средства с курсантов под различными предлогами. Продолжалось это в течение трёх последних лет. Сумму, образовавшуюся в результате сборов, правоохранители не называют, но уточняют, что она «превысила крупный размер». Полученные деньги генерал-майор неконтролируемо расходовал «на ненадлежащие цели», сообщает следствие.

Сергей Бабурин был назначен начальником Владимирского юридического института ФСИН России 1 января 2017 года. До этого он проходил службу на различных руководящих должностях ОВД Мордовской АССР, ГУИН Минюста России г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До назначения во Владимир возглавлял Вологодский институт права и экономики ФСИН России.

В раскрытии неблаговидных дел принимали участие сотрудники ФСБ, отдела собственной безопасности УФСИН России по Владимирской области и СУ СК России по Владимирской области. В случае если обвинение в отношении Сергея Бабурина будет утверждено в виде обвинительного заключения и найдёт подтверждение в суде, то по той уголовной статье, которая ему пока предъявлена, генерал-майор может получить до 4-х лет лишения свободы.

Таким образом, это уже второй руководитель ВЮИ, попавший под следствие в последнее время. Ранее уголовное дело возбудили в отношении экс-начальника вуза и декана факультета внебюджетного образования Валерия Морозова. Он обвиняется в получении незаконного денежного вознаграждения за то, что обеспечил зачисление гражданина в вуз на очную форму обучения без сдачи вступительных экзаменов.

Николай Лившиц

Фото из архива «Призыва»