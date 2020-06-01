Восьмилетний ребенок утонул в Вязниковском районе

В жаркий день минувшей субботы случилась трагедия — погиб ребёнок. Это случилось в муниципальном образовании «Паустовское» Вязниковского района. 8-летний мальчик утонул в котловане, заполненном водой. Эту информацию «Призыву» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области. Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой будут детально изучены все обстоятельство случившегося.

Следователи в очередной раз обращаются к жителям Владимирской области с просьбой не оставлять детей без присмотра!

Пока известно следующее. В субботний день мальчик, воспитывавшийся в благополучной семье, катался на велосипеде рядом с домом. Родители ребенка периодически проверяли его из окна. В какой-то момент мальчик вместе с двумя сверстниками побежали на окраину деревни к вырытому котловану. Одно время тот был огорожен сигнальной лентой, но позже её сорвали. Котлован, заполненный водой, привлек ребят. В жаркий день они захотели искупаться. Но котлован был глубок — один из мальчиков утонул.

Ранее «Призыв» сообщал, что, по данным ГУ МЧС России по Владимирской области, с начала года на водоемах региона произошло 7 происшествий: погибли 4 человека, в том числе 1 ребёнок. Еще три человека, среди которых один ребенок, спасены. Из-за пандемии COVID-19 купальный сезон в этом году начнется не раньше 15 июня. Решившихся искупаться до официального открытия сезона ожидают штрафы от 800 до 4000 рублей.

Ольга Ефремова

Фото: fotokto.ru