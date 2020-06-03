Волго-Вятский банк Сбербанка выдал первый кредит под 2% годовых

Волго-Вятский банк Сбербанка предоставил первый кредит по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Кредит выдан нижегородской группе компаний «Березка» (предприятия в сфере общественного питания). Сумма кредита составила 1 млн рублей, срок кредита – 1 год. Кредитные средства будут использованы для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия.

Кредит по данной госпрограмме рассчитан на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса. Их ОКВЭД указан в Постановлениях правительства РФ №№ 434, 479, 540, 657, 696, условия кредитования утверждены Постановлением Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года. Воспользоваться данной мерой поддержки могут не только крупные и средние предприятия, но и малые организации – с численностью персонала от одного человека.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Запуск кредитования на зарплату под 2% годовых стал результатом совместной работа банка с Правительством РФ и плотного взаимодействия с бизнес-сообществом. На мой взгляд, это продуманный и отработанный механизм поддержки бизнеса в сложившейся ситуации борьбы с пандемией коронавируса.

Преимуществом программы кредитования под 2% стал расширенный перечень видов деятельности, которые соответствуют условиям программы. Кроме того, изменились цели кредита – не только на зарплату, но и на пополнение оборотных средств, а также инвестиционные цели. Важно, что в расширенный перечень видов деятельности вошли предприятия социальной сферы, связанные с образовательными услугами для взрослых и детей, предприятия сферы здравоохранения и спорта, социальных услуг.

Отдельно отмечу, что при определенных обстоятельствах государство может полностью взять на себя расходы по выплате кредита. В том случае, если предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредитования сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. То есть, можно уверенно говорить о том, что впервые создана такая программа поддержки бизнеса, которая предусматривает получение практически безвозмездной помощи».

Марина Ладыгина, руководитель проектов ГК «Березка»:

«Группой Компаний «Березка» заемные средства будут использованы на выплату зарплаты сотрудникам. Подать заявку на кредит удалось очень быстро через приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн». Мы благодарим Сбербанк за поддержку нашей компании. Подобные программы помогут нам с наименьшими потерями двигаться вперед и развивать свой бизнес».

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

Фото: mybryansk.ru