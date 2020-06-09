Волго-Вятский банк Сбербанка выдал более 7 млрд рублей на кредиты под 2%

Волго-Вятский банк Сбербанка в первую неделю действия госпрограммы на выплату зарплаты под 2% годовых заключил более 3200 кредитных договоров с предпринимателями на общую сумму более 7 млрд рублей.

Больше всего кредитных договоров по госпрограмме среди регионов присутствия Волго-Вятского банка было заключено в Пермском крае – более 770.

Всего по итогам первой недели действия программы кредитования на выплату зарплаты под 2% годовых Волго-Вятским банком приняты в работу свыше 26 тысяч заявок от предпринимателей и организаций.

Кредит по данной госпрограмме рассчитан на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии коронавируса. Их ОКВЭД указан в Постановлениях правительства РФ №№ 434, 479, 540, 657, 696, условия кредитования утверждены Постановлением Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года. Воспользоваться данной мерой поддержки могут не только крупные и средние предприятия, но и малые организации – с численностью персонала от одного человека, за исключением ИП, не имеющих наемных работников.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Совместная работа государства и банков над новыми мерами и специальными программами поддержки российского бизнеса дает свои ощутимые результаты. Это отчетливо проявляется в высоком спросе на кредитование по госпрограмме на выплату зарплаты под 2% годовых, который мы отмечаем на всей территории работы Волго-Вятского банка. Программа призвана помочь предпринимателям сохранить бизнес и рабочие места, и мы с готовностью поддерживаем эти процессы, поскольку работающие предприятия – это, прежде всего, благополучие миллионов людей и их семей».

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

Фото: mybryansk.ru