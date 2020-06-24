Военный с приятелем похитили кабель с кранов строящегося дома

Военнослужащего-контрактника осудили во Владимире за кражу 147 метров кабеля со строящегося дома в ЖК «Содышка». Он с приятелем умудрился умыкнуть провода с башенных кранов. От их действий застройщик — ООО «Региональная строительная компания» — понесла ущерб на сумму более 80 тысяч рублей. Ну и, понятное дело, был сорван рабочий график на стройке. По приговору Владимирского гарнизонного военного суда один из фигурантов получил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, материалы на его подельника направлены во владимирскую полицию для дальнейшего расследования.

Приговор вынесен рядовому, служившему по контракту в войсковой части 02511.

Провода с башенных кранов приятели сняли в ночь на 16 июня прошлого года. Военный, будучи в отпуске, во Владимире встретил своего знакомого, тот, как считает следствие, и науськал рядового умыкнуть провода. Вместе они обесточили электрокабель, ведущий к двум строительным кранам, и перерубили его. Далее — смотали и увезли. Потом обмотку с кабеля сожгли, а оставшуюся медь сдали в пункт приёмки цветмета. Деньги поделили.

Военнослужащего уже судили и признали виновным по пункту «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража группой лиц по предварительному сговору. Штраф в 100 тысяч — не самое жёсткое наказание, мог бы загреметь на срок до пяти лет лишения свободы. Его подельника будет судить обычный гражданский суд, ибо он не из служивых.

…Ранее «Призыв» рассказывал о том, как служебная собака, ротвейлер по кличке Ричард, помогла правоохранителям по «горячим следам» задержать дачного грабителя и обнаружила тайник, где злоумышленник прятал похищенное: бензопилы, шуруповерт, термосы и продукты питания.

Василий Седов

Фото: p-mash.com.ua