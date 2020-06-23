Водителям предлагают посигналить в честь Победы

Владимирская область готова присоединиться к всероссийской акции «Звон Победы». Завтра, 24 июня, после окончания парада по всей стране одновременно раздастся продолжительный гудок. Присоединиться приглашают всех: водителей личных авто, общественного и делового транспорта. Поддержат их машинисты поездов и экипажи кораблей. Гудеть начнут в 12.00. Присоединиться к акции уже изъявили желание водители Александрова и Коврова.

В это же время зазвонят колокола соборов и церквей.

Акция проводится в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле, подчеркивает пресс-служба «Белого дома». В полдень в небо выпустят голубей, которые являются символами мира.

Как ранее сообщал «Призыв», во Владимире был отменен Парад Победы 24 июня. В Коврове же шествие перенесли на неопределенный срок.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»