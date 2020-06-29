Водитель внедорожника погиб в ДТП под Гороховцом

Смертельное ДТП с участием сразу четырех автомобилей произошло накануне, 28 июня, в Гороховецком районе. По предварительной информации, на 316-м км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Land Rover» совершил наезд на тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки, а затем вылетел на полосу встречного движения. Там внедорожник столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Kia». От удара «Kia» столкнулась с грузовиком «MAN» и легковушкой «Hyundai».

36-летний водитель «Land Rover» от полученных травм скончался.

Всего же, по данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 48 ДТП с пострадавшими. 6 человек погибли и 62 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших 7 несовершеннолетних.

С участием нетрезвых водителей произошло 5 аварий. Причем в состоянии алкогольного опьянения водители садились не только за руль автомобилей. Так, в начале минувшей недели во Владимире была зафиксирована авария с электросамокатом. Им управлял нетрезвый 25-летний мужчина. На улице Большой Нижегородской он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате ДТП водитель электросамоката был направлен на амбулаторное лечение.

За неделю сотрудниками Госавтоинспекции было остановлено 76 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что сразу пять человек были госпитализированы в результате аварии на автодороге Касимов — Муром — Арзамас в Муромском районе.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области