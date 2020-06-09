Во Владимирской области выберут самую красивую деревню

Дан официальный старт конкурсу на самую красивую деревню Владимирской области. Он проходит в регионе уже шестой раз. Конкурс включает в себя два этапа. С 8 июня по 10 июля участники должны подать заявки. А с 15 июля по 31 августа оргкомитет посетит села и деревни, которые пройдут отбор. Участвовать в конкурсе могут три группы населенных пунктов: численностью до 150 жителей, от 150 до 1000 жителей и от 1000 до 3500 жителей.

Лучшие из лучших получат материальное вознаграждение.

Гран-при принесет 150 тысяч рублей. Первое место — 80 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье место — 30 тысяч рублей. Свои тройки лидеров определятся в каждой из трех групп населенных пунктов. Призовые средства жители деревень и сел могут направить на благоустройство.

Вся информация о ходе и условиях конкурса размещена на официальном сайте и в социальных сетях. В прошлом году свою красоту демонстрировали сразу 97 населенных пунктов Владимирской области. Для сравнения, в 2005 году в конкурсе соревновались всего 20 населенных пунктов.

Ранее «Призыв» рассказывал, что главный приз конкурса в прошлом году достался селу Усолье Камешковского района.

Ольга Ефремова

Фото группы «Самая красивая деревня Владимирской области»