Во Владимирской области разрешили посещать кладбища

С сегодняшнего дня во Владимирской области вновь можно посещать кладбища. Об этом на своих официальных страницах в соцсетях сообщил губернатор. «Считаю это очень важным решением в преддверии памятных событий 22 и 24 июня», — подчеркнул Владимир Сипягин. Указ об открытии кладбищ уже подписан. Решение было согласовано с главным санитарным врачом региона.

Запрет на посещение кладбищ снят с сегодняшнего дня.

При посещении кладбищ необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра. Такие меры безопасности вполне выполнимы, но будут ли их соблюдать жители области – большой вопрос. Ими пренебрегали и во время закрытого режима.

— Я ездила на кладбище Улыбышево, навестить могилки родственников. Добралась на маршрутном автобусе, вышла у первого входа. Там уже продавали цветы. Пройти на территорию мог любой желающий, причем без масок. Вход для машин был заставлен бетонными блоками. Но по территории то и дело проезжали автомобили, непонятно, как они сюда проехали, — удивляется жительница Владимира Лариса Федорова.

Запрет на посещение кладбищ был введен руководством области 11 апреля, в канун Вербного воскресенья и за неделю до православной Пасхи. Причина – распространение COVID-19. На погостах было разрешено проводить лишь захоронения, в том числе умерших от коронавирусной инфекции.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам пришлось самим засыпать овраг на Улыбышево, чтобы похоронить родителей.

Татьяна Данилова

Фото: intex-press.by