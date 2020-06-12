Во Владимирской области подтверждены 66 новых случаев COVID-19

Во Владимирской области зафиксирован максимальный прирост заболевших коронавирусом за последние 17 дней. За сутки подтверждены 66 новых случаев COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Больше инфицированных за последнее время было только 25 мая. Тогда за один день положительные тесты получили 69 жителей области. Накануне опасную болезнь диагностировали 64 пациентам. После небольшого спада кривая заболеваемости снова пошла вверх.

Это максимальный прирост заболевших за 17 дней.

Самый большой суточный прирост заболевших зафиксирован в Гусь-Хрустальном. Диагноз коронавирус одновременно подтвержден 24 пациентам. Количество заболевших в районе уже разменяло шестую сотню. Инфицирован 521 человек. В абсолютных цифрах больше только во Владимире: за 24 часа 9 случаев COVID-19 и 707 заразившихся за время пандемии. Это пятая часть всех носителей вируса.

Инфекционные госпитали работают с максимальной нагрузкой. На этом фоне принято решение о развертывании дополнительных мест в специализированном отделении больницы скорой медицинской помощи во Владимире. Госпиталь рассчитан на 50 коек, более 30 из которых оснащены кислородом.

— Это необходимо для того, чтобы количество свободных коек позволяло нам переходить к новым этапам снятия ограничений. Кроме того, мы должны быть готовы к любым сценариям. Специалисты не исключают вторую волну эпидемии этой осенью, поэтому важно создать все необходимые условия для оказания людям медицинской помощи, – приводит слова Владимира Сипягина пресс-служба областной администрации.

11 человек получили положительные тесты на коронавирус в Собинском районе, 5 — в Меленковском, по 4 — в Муроме и Киржаче, 3 человека заболели в Юрьеве-Польском, по 2 в Коврове и Камешково. По одному инфицированному добавили Судогда и Александров. Коронавирус зафиксирован у жителей 11 районов области.

За время пандемии COVID-19 заразились 3390 человек. Выздоровели от коронавируса 1667 жителей области. Только за сутки пациентов, победивших болезнь, стало на 164 больше. Не пережили осложнений, вызванных опасной инфекцией, 44 человека (+2 за прошедшие сутки). Среди погибших есть и медицинские работники. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото пресс-службы администрации Владимирской области