Во Владимирской области подтверждены 60 новых случаев коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это больше, чем последние два дня, когда фиксировалось 59 и 57 носителей вируса. Но в целом соответствует среднесуточном приросту заболевших. С начала лета этот показатель равен 60. Данные стабильные, но ожидаемого движения вниз пока не началось.

Больше всего заразившихся во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 10 случаев. С начала пандемии в городе зарегистрировано 732 носителя вируса.

14 человек получили положительные тесты в Гусь-Хрустальном. Город занимает второе место в таблице распространения вируса. В общей сложности диагноз COVID-19 поставлен 572 местным жителям.

Общее число носителей COVID-19 достигло 3629

10 человек добавил Муром, 8 — Собинка, 7 инфицированных за сутки в Петушках. Еще 5 человек заболели в Юрьеве-Польском, 3 — в Коврове, 1 заразившийся в Вязниках.

Таким образом за сутки положительные тесты на коронавирус получили жители 9 районов области. Общее число заболевших COVID-19 в регионе уже достигло 3629 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура подтвердила нарушения с выдачей масок и костюмов медработникам

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru