Во Владимирской области открываются санатории

Со дня на день во Владимирской области откроются санатории с медицинской лицензией. Решение уже согласовано с Роспотребнадзором. Об этом объявил на своих страницах в соцсетях губернатор. «Мной подписан акт о внесении соответствующих изменений в 127-й указ. Сегодня-завтра он будет опубликован и вступит в силу», — говорится в коротком посте Владимира Сипягина. Работать учреждения должны в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Они касаются размещения, организации питания и проведения процедур.

Правда, на днях федеральное ведомство отменило самое жесткое правило для санаториев — при въезде с гостя не будут требовать анализ на COVID-19, но придется предоставить справку об отсутствии контакта с инфицированным в последние 14 дней.

Требования Роспотребнадзора касаются размещения, питания и процедур.

Под самим постом жители Владимирской области повторяют все те же вопросы. Всех интересует, когда откроются детские сады, лагеря отдыха и крупные торговые центры, когда поликлиники начнут работать в нормальном режиме. Пока ответа на эти вопросы нет. На фоне этой ситуации в регионе уже сняты многие ограничения, введенные из-за коронавируса. Открыты летние веранды кафе, фитнес-клубы, музеи, библиотеки.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последние сутки во Владимирской области подтвержден 51 случай COVID-19. Общее число носителей инфекции достигло 4314 человек. Активными носителями вируса являются 1678 из них.

Елена Пляскина

Фото: saratov24.tv