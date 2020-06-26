Во Владимирской области начинается сдача ЕГЭ в особом режиме

Во Владимирской области стартует Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Непосредственно школьники приступят к сдаче с 3 июля. На этот день назначено проведение экзамена по географии, литературе и информатике. После, 6 и 7 июля, состоится ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдёт устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Школьникам дадут маски и перчатки. На входе в пункт проведения экзаменов экзаменуемого попросят снять маску для идентификации личности.

Особое внимание уделят безопасности участников экзаменационных процедур, сообщили в пресс-службе «Белого дома». При входе в здания будет проводиться термометрия, а во избежание скопления детей их будут пропускать в школы небольшими группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров друг от друга. Аудитории для проведения ЕГЭ также готовятся с учётом обеспечения нужного расстояния между участниками. Максимально в аудитории будут размещаться 10 экзаменуемых.

Резервные дни сдачи ЕГЭ запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков) и на 25 июля – по всем учебным предметам. Вторая экзаменационная волна пройдёт в августе: она предусмотрена для тех, кто по уважительным не сможет сдать ЕГЭ в июле. Итак, 3 августа состоится экзамен по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устная часть экзамена по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

В регионе открыт 61 пункт проведения экзаменов, из них 5 на дому, 1 в образовательной организации ФСИН, 1 на базе Специальной (коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

До начала проведения ЕГЭ, 29 и 30 июня, в области пройдёт пробный экзамен без участия школьников. С помощью него протестируют готовность системы на местах, в том числе к выполнению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Ранее «Призыв» сообщал о том, как по новым правилам будет проходить летняя оздоровительная кампания детей во Владимирской области.

Артемий Коробкин

Фото «Призыва»