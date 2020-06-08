Во Владимирской области началась донорская неделя

Завтра, 9 июня, во Владимирской области состоится акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор». Волонтёры-медики и владимирская команда «Молодёжка ОНФ» будут сдавать кровь и проводить мероприятия по продвижению донорства. Еще одна акция, приуроченная к Всемирному дню донора, состоится в регионе 15 июня. Она направлена на то, чтобы ознакомить владимирцев с правилами ответственного донорства. А пока жителям региона напоминают, что сдать кровь можно в областной станции переливания крови (г. Владимир, ул. Студенческая, 5), в её филиале в Вязниках (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы № 3 (ул. Войкова, 11а).

Донором может стать любой здоровый совершеннолетний человек.

Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг. При сдаче крови при себе необходимо иметь паспорт, уточняет облздрав.

Что такое донорский светофор и какая группа крови самая востребованная? Ответы на эти и другие вопросы «Призыв» опубликовывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: volgograd-news.net