Во Владимире наметили расселить три аварийных дома

Жителей трёх аварийных жилых домов во Владимире — ул. Федосеева, 4, ул. Карла Маркса, 12 и Суздальский проспект, 23-а — намерены расселить в нынешнем году местные власти. Эти объекты попали в федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (так теперь называется программа расселения аварийного фонда). Название проекта сложное, механизм его реализации тоже не простой, оттого происходят сбои. Сейчас, например, самое «узкое место» — расчеты, применяемые при переселении «аварийцев» и привязанные к социальной стоимости квадратного метра. Та не менялась с 2018 года и составляет 36,928 рубля. А квартиры с отделкой во Владимире стоят от 50 тысяч за квадратный метр.

Социальная стоимость квадратного метра рассчитывается в целом для региона. Но в разных населённых пунктах цены на новое жильё разные, и отличия порой существенные. Владимиру в этом плане не повезло — здесь, как в областном центре, квартиры дорогие. И чтобы не провалить реализацию федерального проекта, администрации города и местному Совету пришлось срочно вносить поправки в бюджет. Они изыскали около 5 миллионов рублей на доплату «аварийцам» для переселения в подходящее по цене жилье.



— Мы активно вели переговоры с администрацией области, чтобы для Владимира пересмотрели социальную стоимость жилья: таких цен на рынке жилья нет! Но не договорились. В последнее время расселяем центр города, а там жилые помещения по 15-20 квадратных метров. Такого жилья не строят сейчас. Придется доплачивать ещё и за дополнительные метры, — говорит зам. главы администрации г. Владимира Сергей Литвинкин.

В 2020 году во Владимире из трех аварийных домов переедут в благоустроенное жилье 62 человека.

Шансов на то, что расселение трёх названных домов состоится в этом году, не так уж и много. Пока только выделили дополнительные деньги. Предстоят ещё переговоры с жителями, поиск для них подходящего жилья. В прошлом году план по расселению совали. Новоселье справили жители лишь двух из пяти аварийных домов. Остались сидеть «на чемоданах» обитатели двух домов в Оргтруде (ул. Молодежная, 4 и Октябрьская, 2) и одного в центре Владимира (ул. Гоголя, 14). Эту ситуацию мэрия объяснила дефицитом средств и трудными к выполнению федеральными требованиями по критериям оценки старого и покупки нового жилья.

О том, какими способами идет переселение граждан из аварийного фонда на территории области, «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»