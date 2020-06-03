Во Владимире избавляются от незаконных гаражей

Хозяев незаконных гаражей, расположенных в Ленинском районе Владимира, попросили добровольно освободить земельный участок. Сделать это нужно до 22 июня, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о металлических «ракушках», расположенных в районе дома № 18 по улице Верхняя Дуброва и в районе дома № 18а по улице Левино Поле. На выход попросили и владельца металлического гаража, расположенного в районе дома № 3 по улице Стрелецкой. В случае неисполнения требования незаконные конструкции демонтируют и вывезут принудительно. Дополнительную информацию можно получить в администрации Ленинского района по адресу: ул. Никитская, д. 4а, каб. 44, тел. 32-35-91.

Незаконно установленные гаражи во Владимире убирают массово.

Под чистку попадают как одиночные «ракушки», так и целые ГСК. Такие меры применяются ради грядущего благоустройства. Земли отдаются под застройку, расширение дорог, прокладку коммуникаций и обустройство скверов. В большинстве случаев такие постройки используются не по назначению и превращены в сараи. Никаких документов на аренду и владение участками у собственников металлических конструкций нет. В прошлом году во всех трех районах города было ликвидировано свыше 800 незаконно установленных гаражей.

Ранее «Призыв» сообщал, что на улице Соколова-Соколенка на месте снесенных гаражей появятся тротуар и велодорожка.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru