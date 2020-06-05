Власти Петушинского района просят губернатора снять карантин

Власти Петушинского района, где с апреля введен карантин по коронавирусу, считают, что пришло время снять жесткие ограничительные меры. Свои обращения Владимиру Сипягину направили глава района Елена Володина и глава местной администрации Сергей Великоцкий. Накануне на заседании оперативного штаба его участники пришли к выводу, что ситуация с COVID-19 стабилизировалась. С начала пандемии в районе зафиксированы 400 случаев инфицирования. На 4 июня 220 человек из этого числа уже выздоровели. Суточный прирост, отмечают власти, стабильный и небольшой. Налажено тестирование: исследование на коронавирус прошли 5375 человек, 67 ожидают результата.

Вчера уже было принято решение закрыть четыре стационарных КПП в деревнях Пекша, Кибирево, Аннино и Саннино. Эти силы будут направлены на патрулирование населенных пунктов. Теперь местные власти ждут решения «Белого дома» по снятию карантинных мер.

— Мы готовы на следующей неделе снять ограничительные меры — карантин, но при этом оставить все ограничительные меры, касающиеся соблюдения санитарных норм и социального расстояния, — заявил Сергей Великоцкий, глава администрации Петушинского района.

Местный Роспотребнадзор считает снятие карантина преждевременным.

С Сергеем Великоцким согласны и депутаты райсовета. Они отмечают, что карантин не только мешает местным жителям, но и пагубно влияет на предпринимателей. Вырос уровень безработицы, от трудоспособного населения района он составляет 1,9%. При этом представитель районного Роспотребнадзора пока против. Виктор Петров считает, что еще рано думать о послаблениях.

Карантин в Петушинском районе был объявлен 16 апреля. Роспотребнадзор объявил, что выявлена четвертая, самая последняя фаза распространения эпидемической опасности. Это означает, что ответственные органы уже не могут отследить связи инфекционных больных. Распространение вируса приобретает неконтролируемый характер. В районе были ограничены съезды в населенные пункты с федеральных трасс, установлены КПП и организована работа мобильных контрольно-пропускных пунктов. Дежурства проходили и на четырех железнодорожных станциях района: в Костерево, Петушках, Покрове и поселке Городищи (Усад). Затем электричкам запретили останавливаться везде, кроме районного центра. Но, как ранее сообщал «Призыв», после многочисленных обращений граждан снова разрешили.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области