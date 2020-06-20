«Владимирводоканал» попросил разрешения запустить фонтаны

Руководство «Владимирводоканала» обратилось в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу запуска фонтанов. Традиционно сезон открывается 1 мая, но в этом году свои коррективы внес коронавирус. Фонтаны так и не начали работать. Однако, полагают в мэрии, сейчас уже можно пересмотреть ситуацию. Тем более Роспотребнадзор начал череду послаблений, например, с 23 июня во Владимире открываются летние веранды кафе и ресторанов.

— Владимирцы ждут открытия фонтанов. К слову, в соседней Москве, на которую, судя по «пандемическим» указам, равняются власти Владимирской области, фонтаны работают уже вторую неделю. И никакой катастрофы в связи с этим в столице не случилось, — отмечается в сообщении на официальном сайте мэрии.

Ответ — открыть или не открыть фонтаны — должен дать Роспотребнадзор.

Сейчас в введении «Владимирводоканала» находятся 11 больших и малых фонтанов, плюс большой светомузыкальный фонтан в центре города. При этом пространство на Театральной площади продолжает преображаться. Как ранее сообщал «Призыв», там обустроили аллею из можжевельника и туй.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»