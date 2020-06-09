Владимирцы в самоизоляции стали больше доверять онлайн-шопингу

Потребители стали больше доверять онлайн-шопингу. Такова всероссийская тенденция. Владимирская область не только не стала исключением, но и даже обогнала многие регионы. Владимирстат сообщает, что местные бизнесмены показали более высокие показатели, чем в среднем по России и ЦФО. В апреле, по сравнению с мартом, объемы интернет-торговли крупных и средних компаний выросли на 28,3% (по стране эта цифра 7,7%), а по сравнению с апрелем 2019 года в 4,1 раза (по России в 2,4 раза).

Объемы интернет-торговли выросли на 28,3%.

Причина резкого всплеска интереса к онлайн-покупкам кроется не только в самоизоляции и карантинных ограничениях.

— Если обратиться к инфографике, можно увидеть, как год от года полк онлайн-покупателей страны прирастает новыми рядами, — уточняет Владимирстат. В ведомстве также отмечают, что такая тенденция означает, что удачных покупок и удовольствия от приобретения становится больше, а разочарований меньше.

Как выглядит типичный покупатель в онлайне? Согласно составленному статистиками портрету, чаще всего это горожанки в возрасте 30-34 лет. Расплачиваться они предпочитают сразу — картой через сайт.

Ранее «Призыв» сообщал, что ситуацию с малым бизнесом отразить в цифрах Владимирстат пока не может. Индивидуальные предприниматели не торопятся отчитываться о своей деятельности.

Ольга Ефремова

Фото: detskij.okd1.ru