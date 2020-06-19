Владимирцы сделали клумбу в честь врачей

Надпись из цветов «Врачи-герои» появилась на склоне вдоль дороги по улице Добросельской во Владимире. Инициатором создания такого цветника благодарности стал владимирский предприниматель. Он выделил средства на покупку саженцев и договорился с администрацией на счёт места высадки. К устройству клумбы охотно подключилась молодёжь. Девушки высаживали цветы, а юноши таскали мешки с мраморной крошкой.

— Цветы одного сорта – колеусы. Выбран яркий малиновый цвет, чтобы клумбу было видно издалека. Белые камушки подчеркнут надпись, — рассказывают волонтеры.

Волонтерам помогают специалисты по озеленению из МКУ «Благоустройство».

На склонах на Добросельской уже есть два цветника. Первым сделан лев — символ нашего города. К 75-летию со дня Победы делается цветник в виде салюта. В целом по городу в течение лета обустроят не меньше 30 крупных клумб, в том числе 3D-инсталляций. О том, какие цветы высаживают на городских клумбах, можно узнать в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыв»