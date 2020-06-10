Владимирцы ринулись бронировать отели российских курортов

На отдых у моря дали добро. Владимирцы смогут заселиться в гостиницы Черноморского побережья, например, Анапы или Геленджика, уже в ближайшие две недели. В городских турфирмах начали бронировать номера и вылеты на июль-август. Сейчас по всей стране готовят инфраструктуру к наплыву приезжих. Полностью внутренний туризм должен заработать к началу июля. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Особое внимание будет уделено подготовке медучреждений во всех туристических районах.

Недавно Роспотребнадзор выпустил свои требования для гостиничного бизнеса. И они намного мягче, чем для санаториев. Например, при заезде в отели не понадобится справка об отсутствии COVID-19 и эпидокружении. Не указаны ограничения по числу заезжих в номер. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты для отдыхающих тоже не значится. Маски и перчатки будут вынуждены носить лишь сотрудники гостиничного хозяйства. Установка дозаторов с кожными антисептиками в общих помещениях также обязательна. Ещё одна из рекомендаций отелям – наладить бесконтактную выдачу ключей от номеров. В каждом из них должны быть установлены свои санузлы. То есть открытие гостиничных домиков с удобствами на этаже не допустят. — Хотя в продажах у операторов такие гостиницы есть, с частичными удобствами. Только вчера подбирала туры своим клиентам и видела, что есть и бюджетный вариант, подороже, люкс. Как и в прошлых сезонах, — поясняет Юлия Косинец, руководитель одной из турфирм Владимира.

Одновременно со свободой передвижения, туристов волнуют цены на путевки. А они могут вырасти до 30%. Гостиницы и отели тем самым начнут восполнять убытки, полученные от пандемии. При этом деваться нашим туристам будет некуда, если разрешен будет лишь внутренний туризм. — Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в интервью «Известиям».

Владимирские турагентства резкого подорожания пока не заметили.

Потом отдых в России никогда нельзя было назвать дешевым. И цены здесь меняются каждый месяц. В июле-августе – самый пик сезона. Поэтому если в июне за номер с удобствами просят 2000 рублей, через 2 недели он будет стоить 3500. Но опять же так было и в прошлом году. — Политика высоких цен не сработает в кризисное время. Наоборот, цены нужно опускать, чтобы люди поехали. У людей на карантине и так денег нет. Это не выход для отелей – компенсировать свои убытки за счет повышения цен. Туристы просто не поедут, и отели продолжат находиться в простое, — говорит Юлия Косинец. – Но если начнется большой спрос на заселение, да, цены могут поднять.

Тем временем в Ростуризме надеются, что не все отдыхающие устремятся на южные курорты и в здравницы России. Города «Золотого кольца», Алтай, Сибирь, Калининград – на эти направления операторы делают ставки в этом году. — Уже сейчас у нас есть договоренность о запуске чартерной перевозки в Калининградскую область, начиная с июля. Цены будут начинаться от 10 тыс. за недельный отдых на одного человека. Мы договорились о запуске чартеров в Бурятию, на озеро Байкал, там стоимость будет начинаться от 30 тыс. за недельный тур,— сказала глава Ростуризма. — Чартеры также будут запущены в Хакасию (от 35 тыс.), на Алтай (от 25 тыс.). Стоимость туров включает проживание в гостинице, авиаперелет и экскурсии на выбор. — Попасть в Калининград выгоднее на самолете, нежели своим ходом, на машине, — советует Юлия Косинец, руководитель владимирского турагентства. – При авиаперелете туристы летят туда со своим паспортом гражданина РФ. А если добираться туда на машине, не избежать пересечения границ с Литвой. Для этого необходимо иметь загранпаспорт и визу. Что касается зарубежного отдыха. На июнь точно полетов не будет. Разрешения нет. Но свои забронированные туры владимирцы уже переносят на осень или на 2021 год. В турагентствах говорят, что, скорее всего, Турция будет первой страной, с которой будут восстановлены туристические отношения.