Владимирцы открыли купальный сезон, несмотря на запрет

Точная дата начала купального сезона во Владимирской области еще не названа, а утомленные солнцем уже поспешили окунуться в водоемах. И это несмотря на запреты. Чтобы предупредить происшествия на воде, профилактическую работу с населением проводят спасатели. Так, подробный инструктаж прошел на водоеме Семязино. Сотрудники МЧС призывали отдыхающих воздержаться от купания, отказаться от употребления алкоголя во время отдыха, а также не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов.

— Всем проинструктированным были вручены памятки с правилами безопасного поведения на воде и правилами оказания первой помощи, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Купальный сезон начнется после разрешения Роспотребнадзора.

В чрезвычайном ведомстве также дали уточнения по срокам начала купального сезона. Откроется он не 15 июня, а только после разрешения Роспотребнадзора. К 15 июня спасатели рекомендовали органам местного самоуправления подготовить пляжи. После этого будет проходить их приемка. Пока же купание под запретом.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году в регионе подготовят 55 пляжей. При этом их работа будет организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Будут проводиться дезинфекция и контроль за соблюдением социальной дистанции.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области