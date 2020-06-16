Владимирцы на удаленке. Верните меня в офис!

Два с лишним месяца страна работает удаленно. Станет ли удаленка нормой после пандемии? Чем опасен для карьеры дистанционный труд? Что не нравится людям в работе на дому? Мы собрали мнение владимирских сотрудников и работодателей. Ну и, конечно, поделились личным опытом. Ловите советы, как дома работать эффективнее!

Плюсы и минусы

Удаленная работа позволяет поспать подольше, не тратить деньги и время на дорогу, но и доставляет целый ряд неудобств. Исследовательская компания Ipsos провела опрос об отношении людей (от 18 до 65 лет) к удаленной работе в условиях самоизоляции:

22% опрошенных вполне устраивает такой расклад и график,

64% были рады экономить деньги (нет трат на дорогу, кафе, еду в офисе),

59% устраивает гибкий график,

55% счастливы позже просыпаться,

а у 43% появилось больше времени на домашние дела.

Но 78% нашли очень много недостатков удаленной работы:

34,5% дома плохо сосредотачиваются и теряют эффективность,

33,8% не могут разграничить работу и личную жизнь,

у 32,9% было плохо организовано рабочее место,

31,9% раздражаются из-за того, что все рабочие процессы затягиваются,

30,3% скучали по коллегам,

27,7% устали от однообразия и от «дня сурка»,

26,8% поправились, набрав лишние килограммы,

24,9% запустили свой внешний вид,

18,3% стали больше работать.

Кстати, насчет экономии. Эксперты подсчитали, что экономия семейного бюджета при работе на дому в самоизоляции в среднем составили 29%: 15% — это расходы на транспорт, 10% — походы в театр, музеи, кино и 3,5% — обеды в кафе и ресторанах.

Консалтинговая фирма «Gartner» провела свой опрос и выясняла, что 74% опрошенных работодателей в стране оставят 5% персонала на дистанционной работе и после окончания карантинных мер.

Портал HeadHunter недавно опубликовал свои сведения: половина из 160 работодателей не заметили потери эффективности труда у своих подчиненных.

Эксперты считают, что, с одной стороны, рынок переживает падение, поэтому многим компаниям будет выгодно держать сотрудников на удаленке, уменьшив количество снимаемых площадей под офис. Но, с другой стороны, компаниям приходится выстраивать новые бизнес-процессы, систему отчетности в новых условиях, не все к этому готовы, хотят и могут. Некоторые руководители уверены, что дома их сотрудники трудятся неэффективно. А что по этому поводу думают владимирские руководители и их сотрудники?

Работа должна быть сделана

Роман Афронов является одновременно и начальником, и подчиненным. Он возглавляет филиал компании по ремонту и продаже оборудования, у него в подчинении 20 человек (менеджеров и мастеров). Также у Романа есть несколько начальников. Мужчина привык, что все время надо быть на связи. Каково ему было жить 24 часа на удаленной работе?

— Взгрустнулось начальству — оно мне из столицы либо по телефону звонит, либо в мессенджер пишет послание. До смешного доходило, выключил звук у телефона, был шафером на свадьбе, заранее предупредил, что беру за свой счет. За час, когда шла церемония, у меня было 23 пропущенных вызова от трех начальников. Жена давно смирилась с такой жизнью, хотя раньше ругались часто из-за этого.

От своих подчиненных я требую одно: работа должна быть сделана. Со мной не нужно обсуждать каждый шаг, а я не буду стоять над душой. Ты самостоятелен, возникла проблема – решай! И неважно, где ты сейчас, с ребенком в больнице, дома у компьютера, в бане паришься или в ресторане гуляешь. Главное – конечный результат, а, как и где и каким образом – мне не важно! Я увижу все в программе CRM: выполнена ли задача/заявка в срок, сколько звонков, писем и прочее. Пару сотрудников не смогли перестроиться — пришлось с ними расстаться.

И еще я заметил, что начальство в возрасте за 40-50 лет любит, когда подчиненные всегда на виду. Я работал раньше в организации, где записывали, насколько ты опоздал утром, а потом на планерках стыдили, как будто ты малый ребенок. Меня это очень раздражало. Почему тогда не записывать, сколько длится обед, во сколько ты ушел вечером, ты же часто тратишь свое личное время на работу, а этого никто не хочет замечать. И сейчас бывшие коллеги, перейдя на удаленку, жалуются иногда мне, что над ними тотальный контроль установлен даже дома. Если даже нет работы, надо постоянно быть у компьютера, чтобы в любой момент ответить по скайпу и обязательно с вебкамерой!

Не сэкономили, но повысили эффективность

На чем экономит работодатель, переведя сотрудников на удаленную работу? Например, меньше платит за коммуналку. Кто-то уже решился сократить снимаемые площади, переехав в офис поменьше, но это больше относится к мегаполисам. Заместитель генерального директора «Владимирского ипотечного фонда» Андрей Чернявский считает, что подводить итоги удаленной работы еще рано:

— Всем коллективом мы перешли на удаленный формат работы с 30 марта. Смогли наладить кредитный конвейер онлайн: обработку заявок, подготовку документов, юридическую проверку, подачу документов в регпалату. С клиентами общаемся через мессенджеры, по телефону, по скайпу. Мы используем цифровые подписи. Клиент получает на смартфон документы, подписывает их стилусом (мобильной ручкой) или пальцем.

Плюс большой в том, что раньше регистрация сделки занимала 2 недели, сейчас в пределах 3 дней. Но минус в том, что в районах области людям сложно перестроиться на новый формат работы. Тяжело осознать, что, ставя электронную подпись, ты распоряжаешься своими накоплениями. И некоторые предпочитают отложить сделку, чтобы непосредственно самому в офисе оформить «по старинке».

Ситуация с коронавирусом сейчас непонятная, количество заболевших в области не уменьшается. Из наших сотрудников никто не болеет, но некоторые находятся на карантине, так как болеют их родственники. Дома остаются также те, кто может работать удаленно (аналитики, юристы, кредитные эксперты). У них дома налажена работа (принтеры, доступы, пароли), и, если выходить в офис, то всем. Не скажу, что мы на удаленной работе сэкономили, это еще надо будет считать, смотреть. Возможно, экономия средств актуально для тех, кто снимает большие площади под офис.

Плюс в другом: мы видим, что повысилась эффективность работы. Если раньше менеджер в 8 утра только ехал на работу, то сейчас он в это время уже вовсю отвечает на телефонные звонки клиентов.

Коллега Андрея, начальник отдела долевого строительства Наталья Ковикова уже на передовой. Девушка вышла на работу в офис. Она считает, что работа вне дома более эффективна:

— Продуктивность в офисе намного выше, никто из близких не отвлекает, не нужно развлекать, гулять кормить ребенка, ты полностью сосредоточен на работе. Полный цикл сделки мы выполняем онлайн. Но личная встреча важна именно для покупателя, ему так удобнее. Нам приходится работать с клиентами в средствах индивидуальной защиты, в них же ездить на показы квартир, соблюдая социальную дистанцию.

Иначе взглянуть на бизнес

Но не весь бизнес можно перевести работу в онлайн. Гончарная школа «Колокол» с началом самоизоляции просто закрылась, ее руководитель Анастасия Королева ждет разрешения от властей на открытие и вспоминает:

— Я распустила всех своих сотрудников по домам, они до сих пор на самоизоляции. Я сама первую неделю не выходила никуда. Но если у сотрудников есть мужья, близкие, кто приносит доход в семью, то я одна, единственный добытчик в семье. У меня растет сын, есть ипотека, кредит за учебу и еще много всяких платежей и расходов. Разработала онлайн мастер-классы, развозила клиентам на дом наборы для лепки. Кому-то такой формат понравился, кто-то ждет открытия нашей школы. А мы-то как ждем!

В удаленной работе мне нравится чувство свободы. Работай где хочешь, нет графика, нет привязанности ко времени. Да, на удаленке я стала больше работать, но очень продуктивно. Думаю, после периода самоизоляции, когда нам разрешат открыться, пересмотрю рамки работы администратора. Удаленная работа заставляет иначе взглянуть на развитие своего бизнеса.

Без детей работа проще

Опросив сотрудников владимирских организаций, мы пришли к неутешительному выводу: всех тяжелее на удаленке пришлось мамам с маленькими детьми. И не всегда мужья понимали и пытались помочь. Оксана Сорокина с содроганием вспоминает два месяца работы дома:

— Представьте: трехкомнатная хрущевка, садики не работают, школа на дистанционном обучении. В одной комнате засел папа, у него постоянные совещания и созвоны, поэтому заходить к нему нельзя, дергать его нельзя, у него важная работа. В другой комнате учится на удаленке 10-классник, он тоже суперзанятой, не дай бог побеспокоишь. В третьей — шумят двое: 3-летка и 5-летка. Раз в полчаса у них драка, потом затишье, и снова в бой.

Все четверо мужиков регулярно хотят есть. А я на кухне варю кастрюли супа, плова, компота и тоже пытаюсь работать, разнимая детей, подтирая попы, выдавая питание. Работы у меня не меньше, чем у мужа, и ответственности выше крыши.

И самый апофеоз в моей карьере: совещание на регионы с московским начальством, в Zoom-е 25 человек. Я отчитываюсь. И вдруг в комнату влетает младший с возгласом: «Мама, я покакал!» А за ним муж в семейных трусах, который проворонил наследника. Все, конечно, посмеялись, но мне было чертовски неудобно! И за эти два месяца я устала просто ужасно и готова была уже развестись с мужем и уволиться. Но неделю назад детей отвезли в деревню на лето. Я выдохнула: развод откладывается, работа стала приносить удовольствие.

А вот IT-сотрудник Екатерина Иванова нашла свои плюсы и минусы в удаленной работе. Она уверена: это хорошо, если есть условия, например, няня или неработающий родственник, комната для работы, а еще лучше сад перед домом. Еще можно удаленно работать из леса или машины, да откуда угодно! Коллегам, у кого детей нет, всё нравится. Проснулся — уже на работе. Время и деньги на дорогу не тратишь. Расходы на коммуналку оплачиваются всё равно. Да, могут быть сложности в технической организации, но все решаемо. А вот с семьей сложнее. Екатерина делится:

— Где-то прочитала, что такой уникальной возможности провести время с детьми больше может и не быть. И продолжу от себя: и укрыться от этой уникальной возможности очень трудно. Крыша начинает отчаливать порой.

Угнетает, когда между документацией и борщом один шаг, и его не дает ступить ребенок на самокате.

Директорам живется точно так же, как и всем нам, плюс головная боль об эффективности сотрудников. А эффективность выше у тех, кто без детей. Увы, отвлекаться приходится, это неизбежно. А еще забавно, когда в чате 10-20 человек на звонке, и в фоне у троих примерно дети что-то кричат, плачут, тянут за рубашку. Все кивают. Но видно, человек сбивается. Да, можно работать хоть из леса, хоть с дачи. Но нужно быть доступным для команды, для обсуждения. Часто это значит, что 12 с лишним часов сидишь дома за столом, изредка мечтая о речке.

Личный опыт

Мой опыт удаленной работы – шесть лет. Это были разные периоды в жизни, разные работы, но всегда вишенкой на торте были маленькие дети. Квест «ребенок дома и работа» я прохожу и сейчас. Но если в начале пути (с первым ребенком) я бралась за все подряд и писала тексты по 12 часов, а если не успевала к сроку, то и ночью, то сейчас (со вторым ребенком) круглосуточная работа – крайний случай.

Мне, как и многим семейным сотрудникам на удаленке, трудно разграничить семью и работу. Приходится лавировать между работой, режимом ребенка и домашними делами. Всех тяжелее для меня работа летом, потому что прогулки становятся продолжительнее (по 2-3 часа) и дважды в день. Меня спасает дневной сон сына, и мне проще встать в 5-6 утра и поработать несколько часов продуктивно, чтобы меня никто не отвлекал. А щи-борщи и каши варит мультиварка, посуду моет посудомойка, с гаджетами жизнь проще. И спасибо изобретателю Ютуба: мультики спасают и помогают раздвинуть рамки рабочего графика.

Мой совет: чтобы все успевать, я веду ежедневник, где у меня на неделю вперед расписаны главные и второстепенные задачи. В день у меня не больше трех задач, самое важное я всегда выполняю первым.

Хвалите себя и переключайтесь

Наш постоянный эксперт, психолог Наталия Фельдман также не сразу втянулась в ритм удаленной работы. Она даже поучаствовала в бесплатном проекте питерского коуча Натальи Фефиловой, чтобы научиться работать продуктивнее:

— Я работоголик со стажем. Бросить проверять текст, потому что на часах 18:00? Ну что вы! Созвониться с коллегами в 20.00, ведь срочно нужно разработать сценарий? Запросто! А ещё написать статью, составить атомный календарь на следующий месяц, договориться с экспертом о проведении мероприятия, снова посовещаться с коллегами! Надо сказать, что работу свою я люблю, иначе я бы не вкладывала в неё столько сил, времени и эмоций.

Но при этом мне уже давно нужно было начать написать один большой научный текст, который к работе напрямую не относится, и поэтому на него катастрофически не хватает времени, а писать его когда-то нужно. Жертвовать сном я всё же не готова, от недосыпа немного зверею. А времени-то нет! Что в итоге? Больше трёх недель мы ежедневно созванивались с Натальей Фефиловой, и за 15 минут планировали мой следующий день, анализировали план, я писала отчеты. За эти три недели прибавилось понимания, что мешает мне быть продуктивнее и блокирует энергию.

Пользуйтесь советами, все работает! Наталия все испытала на себе.

Хочешь что-то сделать – всегда выделяй на это время, хотя бы час в день.

Чтобы оставаться работоспособной, обязательно нужно включать в план и бытовые дела (уборка, готовка, магазин), и что-то для отдыха и удовольствия (спорт, дневной сон, массаж, просмотр фильмов, безделье, прогулки).

Иногда нужно устраивать выходные с совершенно другим графиком, чтобы переключиться.

Надо чаще себя хвалить!

Надеемся, кто мечтает вернуться в офис, скоро там окажется, а тем, кому удаленная работа пришлась по душе, продолжат работать в прежнем режиме.

Елена Середина

Верхнее фото: Фото: media2.s-nbcnews.com