Владимирцев приглашают в выходные чествовать Пушкина и… Пряник

6 июня в 18.00 — сценическая версия романа Александра Пушкина «О. Е. (ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН)» (16+).

Чем волнует русскую душу пушкинский роман? Тем, что «…счастье было так возможно, так близко»? Фатальной дисгармонией желаемого и достижимого? В небольшом по текстовому объёму произведении поэт вместил бездну характеров, ситуаций, примет эпохи, быта – «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Хотя главное – доверительная, лирическая интонация, мысль, прихотливо летящая и побуждающая воображение слушателя, читателя на создание ярких картин жизни природы и человеческого духа.

Сценическая версия режиссёра Владимира Петрова обладает тем же волшебным свойством. Пушкинскую интонацию с чарующей органичностью передает музыка композитора Бориса Киселёва. Её нежный мелодизм, романсовая природа так же «общедоступны», понятны и так же многомерны, как пушкинская строфа. Стильная, лаконичная сценография, оригинальные, трансформирующиеся костюмы, юность и искренность исполнителей – всё это замечательно организовано постановщиком. Спектакль смотрится на одном дыхании. Точнее, «дыханье затаив»!..

Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».