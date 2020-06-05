Владимирцев приглашают в выходные чествовать Пушкина и… Пряник

-
Самые яркие виртуальные события уик-энда
6 июня вся Россия отмечает день рождения Пушкина. В его поэзии – вся человеческая жизнь с ее мечтами, открытиями и разочарованиями, надеждами и страданиями, всплесками чувств молодости и мудрым опытом зрелости. У каждого человека любого возраста, профессии, вероисповедания, места проживания – свой Пушкин, свои драгоценные строки, к которым, как к чистому роднику, периодически возвращается душа для обретения сил, вдохновения, для поддержки и совета. Учреждения культуры Владимирской области приготовили обширную и разнообразную «пушкинскую» программу. А Музей Пряника отличился и приурочил к этому дню свой традиционный фестиваль. Напоминаем, что в связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие коронавирусной инфекции, все культурные мероприятия по-прежнему проходят в дистанционном режиме.
-
Владимирский драматический театр
6 июня в 18.00 — сценическая версия романа Александра Пушкина «О. Е. (ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН)» (16+).
Чем волнует русскую душу пушкинский роман? Тем, что «…счастье было так возможно, так близко»? Фатальной дисгармонией желаемого и достижимого? В небольшом по текстовому объёму произведении поэт вместил бездну характеров, ситуаций, примет эпохи, быта – «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Хотя главное – доверительная, лирическая интонация, мысль, прихотливо летящая и побуждающая воображение слушателя, читателя на создание ярких картин жизни природы и человеческого духа.
Сценическая версия режиссёра Владимира Петрова обладает тем же волшебным свойством. Пушкинскую интонацию с чарующей органичностью передает музыка композитора Бориса Киселёва. Её нежный мелодизм, романсовая природа так же «общедоступны», понятны и так же многомерны, как пушкинская строфа. Стильная, лаконичная сценография, оригинальные, трансформирующиеся костюмы, юность и искренность исполнителей – всё это замечательно организовано постановщиком. Спектакль смотрится на одном дыхании. Точнее, «дыханье затаив»!..
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
-
Областная филармония
6 июня в 18.00 — концерт «Пушкин и музыка» (6+). Владимирский русский оркестр и солисты филармонии Валерия Кириллова, Алла Камилова, Анастасия Мирзоева и Анжелика Иванова исполнят лучшие романсы и арии из опер, написанные на бессмертную поэзию великого поэта. В программе прозвучат «Музыкальные иллюстрации» к пушкинской повести «Метель» Георгия Свиридова, а также произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки и других композиторов.
7 июня в 12.00 – музыкальный спектакль Музыкально-просветительского театра «Сказка-ложь, да в ней намёк» (0+). Герои всеми любимых сказок «О попе и работнике его Балде», «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и о семи богатырях», «О золотом петушке» предстанут в новых образах при помощи современных спецэффектов, музыки, хореографии, необычной сценографии.
Кроме того, стихи, истории, музыкальные композиции на темы произведений Александра Сергеевича и многое другое ждут вас все эти дни в социальных сетях областной филармонии:
-
Владимирский областной киноцентр
6 июня ко дню рождения А.С.Пушкина:
в 11.00 — видеоэтюд «У Лукоморья» (0+). Юные участники киномастерской «Начало» в преддверии дня рождения Пушкина, перечитав всем хорошо знакомое вступление к «Руслану и Людмиле», предлагают свое решение персонажей «Лукоморья». У каждого ребенка — свое восприятие, свое отношение, свое видение, свой Пушкин.
в 13.00 — тематическая подборка раздела литературы «Сказка о царе Салтане». Детали (6+).
в 16.00 — кинопоказ детского фильма-сказки «Сказка о царе Салтане» (6+).
-
Центр пропаганды изобразительного искусства
6 июня в 16.00 — творческая встреча с владимирским художником, пушкинистом Анатолием Кувиным «Поэтическое завещание А.С. Пушкина» (12+). Творчество художника характеризуется различными живописными манерами: от стилистики владимирской школы пейзажа (с 1960-х годов) до академически-натуралистической (с середины 1980-х). Анатолий Кувин — автор циклов пейзажей, связанных с героическим прошлым России, а также с есенинскими и пушкинскими местами. В 2005 г. вышла его книга «Версия десятой главы», посвященная загадке окончания «Евгения Онегина» Александра Пушкина.
-
Областная научная библиотека
Владимирская областная научная библиотека приглашает 6 июня:
в 12.00 — видеопрограмма «Как праздновали во Владимире 100-летие со дня рождения поэта» (0+);
в 15.00 — чтение фрагмента книги Ивана Наживина «Во дни Пушкина» (0+). Это роман в двух томах, в котором рассказывается о зрелых годах жизни Пушкина — от Михайловской ссылки до трагической гибели на дуэли. Поэт предстаёт в необычном ракурсе: это не идеализированный вдохновенный певец, а человек со всеми своими противоречиями и сложными взаимоотношениями с царем, чиновниками, светом, друзьями и женщинами. Автор романа Иван Наживин – уроженец Владимирской губернии, бытописатель русской деревни, сподвижник Льва Толстого. После революции — крупный писатель (историческая, фантастическая и др. проза) и публицист русской эмиграции.
6 июня в 17.00 – фрагмент моноспектакля Евгения Думнова «Опять об Пушкина!» (0+) по мотивам произведений Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Константина Паустовского и Аркадия Бухова. Сквозь незаурядные и юмористические истории Александр Сергеевич предстает перед нами не великим и строгим классиком, а простым человеком, с которым каждый герой может завести беседу. По форме спектакль напоминает всем известные работы Аркадия Райкина, который с блеском перевоплощался в разных персонажей и делился их мыслями и переживаниями. Евгений рассказывает от имени фронтовика, представителя ЖЭКа, певца и даже девочки Тани о Пушкине. И говорят они не о биографии, не об особенностях поэзии, а о том, как много Пушкин значит в жизни каждого.
-
Центральная городская библиотека г. Владимира
Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина городские библиотеки Владимира запустили ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ #ВМЕСТЕ_С_ПУШКИНЫМ (0+). 5 и 6 июня в соцсети «ВКонтакте»:
#Пушкин_вслух — вечерние видеочтения;
#Мир_Пушкина — онлайн-прогулки по страницам жизни поэта и памятным местам;
#Пушкин_на_экране — лучшие экранизации произведений А. С. Пушкина;
#Нескушный_Пушкин — анекдоты о поэте.
-
Областная библиотека для детей и молодёжи
Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи приготовила интересную программу к Пушкинскому дню:
С 11.00 – марафон #МойПушкин (6+). Взрослые и дети читают любимые строки А.С. Пушкина.
15.00 — виртуальное путешествие по пушкинским местам от фотоклуба «Спутник» ( 6+).
17.00 — шуточный «Библиодиктант»(6+). Напишите под диктовку слова и предложения, связанные с библиотекой, библиотекарями и книгами.
20.40 – «Пушкин! Пушкин! Ты жив!» (14+). Поэтическая композиция от актера Владимирского театра драмы Михаила Бабаева.
21.30 — моноспектакль Евгения Думнова «Опять об Пушкина» (16+).
-
Музей Пряника
6 июня в 11.00 начнется первый онлайн-фестиваля «День Пряника 2020» (0+) на площадке Музея Пряника в социальной сети «ВКонтакте». Будет все: торжественное открытие, герои проекта «Сказочная Россия», сказочные костюмы, мастер-классы, экскурсии по музеям пряника России, танцы с Пряником Павликом, розыгрыши призов, выступление артистов и шоу.
12.00 — торжественное открытие фестиваля Пряником Павликом и Городничим.
12.15 — гадание на пряниках от Пряника Павлика.
12.20 — поздравление Царевны-лягушки и Иван-царевича из Ростова Великого, сказочных героев из усадьбы Марьи Искусницы в Суздале из Дома Берендея в Переславль-Залесском.
12.50 — сказ про Кнут и Пряник.
12.55 — выступление балалаечника-виртуоза Сергея Маленкина.
13.00 — представление от Городецкого Пряника.
13.15 — танцевальный номер от школы танцев «Баланс».
13.20 — гастрономический мастер-класс от сказочных героев Василисы Премудрой и Царь Водяного из города Южа Ивановской области.
13.25 — номер с ложками от лауреата всероссийских и международных конкурсов Алексея Копытина.
13.30 — представление от «Хлебной Горницы» города Мурома.
13.45 — выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Анастасии Старчак.
13.50 — представление от Кикиморы Вятской из «Заповедника сказок» города Кирова.
14.00 — мастер-класс от Музея Пряника по лепке обрядового печенья тетера.
14.20, 14.45 — большой розыгрыш призов среди лучших учеников по итогам года.
14.40 – батут-шоу от ЯркоПарка и Пряника Павлика.
15.00 — крио-шоу с приготовлением мороженого от Мастерской шоколада.
15.30 — розыгрыш призов среди классных руководителей лучших учеников.
15.45 — итоги конкурса сказочных костюмов.
15.55 — закрытие фестиваля. Запуск гелиевых шаров под гимн фестиваля. Флешмоб с Павликом и школой танцев «Баланс».
-
Театр фольклора «Разгуляй»
6 июня в 13.00 — музыкальный спектакль «Аленький цветочек» (6+).
Это сказочная история о Красавице и Чудовище по мотивам известного произведения Сергея Аксакова. Она перенесет зрителей в удивительный мир, где живет Чудовище и растет удивительный аленький цветок, о котором грезит девица-красавица. Детей и взрослых ждёт фееричное зрелищное представление с красочными костюмами, заразительными танцами, интерактивными играми. Спектакль увлечет зрителя теплотой настоящих эмоций, а современные мультимедийные технологии помогут стать соучастником захватывающих приключений героев сказки и на мгновение поверить в чудо!
-
Областной дом работников искусств
5 и 6 июня в 18.00 – концерт «Аншлаг по-владимирски» (6+). Под таким названием проходило открытие прошлогоднего сезона музыкально-тематического клуба Алексея Фатьянова. Его творческое наследие глубоко ушло корнями в народную память, песни на его стихи знакомы практически каждому, а число почитателей таланта мастера слова не уменьшается. В программе концерта — выступления лауреатов всероссийских и областных конкурсов. Имена пока держатся в тайне, но организаторы обещают, что гости останутся довольными, очарованными и окрыленными той энергией, что несут в себе творения Алексея Фатьянова.
-
Гороховецкий историко-архитектурный музей
6 июня в 14.00 – концерт «Из Италии с любовью…» (6+), посвященный певцу, актеру, одному из великих романтических теноров XX века Марио Ланца. Прозвучат все самые известные и любимые многими песни из его репертуара («O Sole Mio», «Скажите девушки» и др.) в исполнении ведущих солистов оперных театров Москвы и Нижнего Новгорода.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/muztheatre33
Обсуждение