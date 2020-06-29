Владимирцам показали, как будет выглядеть спорткомплекс в парке «Добросельский»

Завершились торги на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса, который уже начали строить в парке «Добросельский» во Владимире. Мэрия заключила контракт с компанией «ТД «ГРОС». Его стоимость – 25 миллионов рублей. В сети опубликован сам проект. Выглядит масштабно. Компания оборудует беговые дорожки со специальным покрытием и вспомогательные зоны, песколовки и мягкий бордюр для ямы прыжков в длину, сборно-разборную трибуну с подтрибунным пространством для хранения спортивного инвентаря, уличные ворота для мини-футбола и гандбола, уличные мобильные стойки для бадминтона, установит уличные силовые тренажеры.

ФОК строится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Также через торги сейчас определяется подрядчик на поставку уличных хоккейных бортов и ворот с сеткой. По задумке проектировщиков на открытом стадионе летом можно будет играть в футбол, а зимой кататься на коньках. ФОК строится на бывшей автостоянке, которая когда-то работала в центре парка. У нового спортивного учреждения тоже предусмотрена большая парковка.



Одновременно в парке «Добросельский» проводятся работы по реконструкции территории. Подрядчик занят перекладкой коммуникаций. В этом году в рамках первого этапа благоустройства поставят новую детскую площадку, стационарный туалет и оборудованную площадку для выгула собак. На это выделено 74 миллиона рублей из федерального и городского бюджетов.

Как «Призыв» сообщал ранее, в режим повышенной готовности в течение недели вводились послабления. Помимо открытия парков и скверов, стали доступны и другие формы досуга.

Анна Тумановская

Фото администрации Владимирской области