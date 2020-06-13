Владимирстат спрогнозировал последствия пенсионной реформы

Во Владимирской области после запуска пенсионной реформы трудоспособного населения стало больше. По прогнозам Владимирстата, с 2019-го по 2036 год этот показатель вырастет с 870 до 901 человека трудоспособного возраста на 1000 работающих. Причем рост будет именно за счет числа несостоявшихся пенсионеров — с 558 до 641, а вот число детей на 1000 работников снизится с 312 до 260 человек. В регионе число пенсионеров вообще снижается – за год их стало на 6,3 тысячи меньше. Дело не только в пенсионной реформе, но и в смертности, в миграции.

— Одна из составных частей так называемой демографической нагрузки — соотношение числа лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Почти каждый третий житель области — пенсионного возраста. При этом на каждого пенсионера приходилось всего 1,8 жителя трудоспособного возраста. Вероятно, именно такие тенденции стали основной причиной проведения пенсионной реформы, ведь содержать пенсионеров должно экономически активное население, — поясняют эксперты Владимирстата.

Во Владимирской области проживают 456 тысяч пенсионеров.

Вторым следствием пенсионной реформы должен был стать рост размера пенсий. По данным Владимирстата, с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года средняя пенсия выросла на 6,4% — с 13865 рублей до 14756 рублей. При этом статистики обнаружили, что в прошлые годы темпы роста были куда выше – 8-9%.

На сегодня в регионе средняя пенсия составляет 45-47% от средней зарплаты. Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирстат проанализировал показатели рождаемости в регионе. Мальчиков рождается больше, чем девочек.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»