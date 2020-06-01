Владимирским туристам начали предлагать варианты летнего отдыха

Сегодня по всей стране дан «зеленый свет» на открытие санаториев с медицинской лицензией. Дальше при благоприятной эпидобстановке начнется запуск курортов. Предполагается, что это произойдёт уже в середине июня, сообщили «Призыву» в одном из владимирских турагентств. Отдыхающим на пляже не придется носить маски — Роспотребнадзор разрешил нежиться под солнцем с открытым лицом. Но дистанцию между отдыхающими соблюдать придется.

Пандемия внесла коррективы в регламент будущего отдыха. Теперь помимо ваучера проживания туристам при себе необходимо иметь ещё 2 справки. Первая выдается терапевтом за 2 дня до поездки и гласит, что вы не больны COVID-19. Вторую нужно получить в СЭС. Там должно быть указано, что на протяжении двух недель контактов с коронавирусными больными не было. То есть, если, например, медики инфекционного госпиталя ОКБ соберутся отдыхать в санатории, им надо предварительно выждать на самоизоляции дома, как минимум, 14 дней.

Владимирские турагентства уже начали возобновлять свою работу после двухмесячного простоя. Всё это время они были на связи со своими клиентами. Сейчас люди ежедневно звонят, узнают в турфирмах, состоится ли этим летом запланированный отдых. А главный вопрос, который всех беспокоит: когда разрешат полёты за границу?

Юлия Косинец, директор турагентства:

Сразу должна сказать, что в июне за границу не полетим. Все заявки, забронированные на июнь, они снимаются. Механизм, куда и как переносить, он уже выработан в апреле-мае. Здесь по той же схеме.

Заявки можно перенести либо на осень, либо на следующий год — до 30 июня 2021 года без доплат.

Заявка, забронированная сейчас, переносится в евро по той же стоимости. Если заявка полностью оплачена, то сумма переносится по фиксированному курсу на дату оплаты. Если заявка предоплачена, доплата идет по курсу на момент оплаты.

Но все даты переноса и окончательную стоимость по каждой путевке будут согласовывать индивидуально, связываясь и с отелями, предупреждают в турфирме. Что касается июля и августа нынешнего года, то, вполне возможно, отдых за рубежом состоится. Но свои границы должна открыть и Россия – во избежание осложнений при возвращении на горячо любимую родину.

Многие учли возможные сложности и переориентировались на внутренний туризм. Это поддерживается и на уровне государства. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с пересечением границ, дабы исключить малейший риск ввоза инфекции. Турбизнес тоже обратил внимание на возможности отдыха и путешествий в самой России. Уже подготовлены новые маршруты, которые будут предложены и региональным турфирмам.

Летом владимирцам, кроме традиционного направления в сторону Черноморского побережья Крыма и Краснодарского края, будут предлагать Балтику (Калининградская область, Санкт-Петербург, Финский залив), Русский Север (Карелия, Архангельская, Мурманская, Вологодская области и республика Коми), Зауралье и Сибирь (Алтайский край, Хакасия, озеро Байкал, Бурятия), туры по городам на Волге и Дальний Восток (Камчатка, Сахалин, Курилы). Но самый популярный запрос всё равно будет связан с Черным морем, считают сотрудники владимирских турфирм. Из всего разнообразия они рекомендуют посетить район Сочи. Сервис за последние годы там вырос. Но есть существенный минус. На комфортабельный отдых придется значительно потратиться.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Видео @yuliya_kosinets