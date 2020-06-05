Владимирский фельдшер о том, как вместе с семьей переболела COVID-19

Несмотря на то, что цифра заболевших коронавирусом во Владимирской области подбирается к 3 тысячам человек (а по всей России уже перевалило за 400 тысяч), ковид-диссидентов ничего не останавливает. Они игнорируют средства индивидуальной защиты, называют эпидемию выдумкой, нарушают правила самоизоляции. На днях владимирская молодежь «отличилась», устроив на Южном объезде Владимира автогонки и вечеринку.

Фельдшеру Наталье Кротковой не надо доказывать, что болезнь существует. Она заразилась коронавирусной инфекцией, победила болезнь и спешит вновь вернуться к работе. Наталья рассказала «Призыву», трудно ли было перенести болезнь. Чем и как лечат COVID-19 в наших больницах? Что происходит после выписки?

Без потери обоняния

Наталья Кроткова изначально скептически относилась к коронавирусной инфекции. Женщине 33 года, она работает фельдшером в ФАПе поселка Улыбышево. Эпидемобстановка на участке была благополучной, из знакомых на тот момент никто не болел. Но уже в 20-х числах апреля у Натальи поднялась температура. У нее уже в течение 26 лет сахарный диабет инсулинозависимого типа, и Наталья подумала, что это хронические проблемы:

— Небольшая температура держалась 4-5 дней, потом подскочила до 38,5. Критической температура не была, обоняния я не теряла, но появился сильный кашель. Так как я сама медик, то стала подозревать у себя коронавирус. Впоследствии тест показал, что я не ошиблась. КТ я не делала, у меня все показал рентген. КТ, скорее всего, нужно, чтобы выявить малые очаги развития болезни в легких. Где я заразилась, сказать сложно. Возможно, на работе. К тому же бабушке в то время сделали операцию, я ухаживала за ней в стационаре, контактировала с врачами и другими пациентами.

Две недели наша героиня лечилась дома. Ей каждый день звонили из поликлиники, спрашивали о самочувствии, приходили терапевт, фельдшер.

Изолироваться от родных трудно

Наталья живет вместе с родителями. Да, она изолировалась в своей комнате. Но полностью исключить контакты с родителями не удалось. Когда ей было совсем тяжело и плохо, родители всегда были рядом, помогали дойти до ванны, приносили еду, ухаживали. И как итог – заболели тоже. Почти все переболевшие коронавирусом считают, что, если заболел кто-то из семьи, полностью изолировать его в квартире от других невозможно: контакты все равно будут, как и заразившиеся члены семьи.

— Родителям моим в этом году исполнится 59 лет, — рассказывает Наталья. — Они очень подвижные, активные люди. И если бы не самоизоляция, ходили бы на работу. Мама и папа заболели. Обоняние пропало только у папы и до сих пор не вернулось, хотя прошел месяц. В других странах врачи отмечают, что обоняние может возвращаться долго.

Я врач и знаю, как отслеживать симптомы. До последнего пыталась справиться с заболеванием дома, но рентген и уровень сатурации показали, что нужна госпитализация, направление мне дали в поликлинике. Мне было очень плохо, как и маме. Нас вдвоем бригада скорой помощи отвезла ночью в областную больницу (ОКБ).

Через несколько дней туда попал и папа. Родители и я были на кислородной поддержке. Когда говоришь об этом, все сразу представляют ИВЛ. ИВЛ – это искусственная вентиляция легких, управляемое дыхание, когда пациенту совсем плохо и его переводят в реанимационное отделение. Кислородная поддержка – это масочная подача кислорода, канюли в нос.

— Некоторые владимирцы в социальных сетях жалуются, что их не хотели брать в больницу. В Москве было много жалоб на долгое оформление, чтобы лечь на госпитализацию. У вас были какие-то сложности?

— У нас все прошло довольно гладко. «Скорая помощь» настояла на госпитализации. Нас привезли в ОКБ в инфекционное отделение. Кроме меня и мамы госпитализацию ожидал мужчина. Оформили нас и перевели в палаты быстро. Я лежала в палате на двоих, провела там 2 недели, мама – чуть больше. Нас с папой выписали вместе.

В больнице почти все койки были заняты, наплыв пациентов с коронавирусом большой.

— А как врачи, часто подходят? Пришлось ли вам покупать какие-то лекарства за свой счет?

— Врач-терапевт приходил с утра, выслушивал жалобы, собирал анамнез. Потом в 12.00 заступала на сутки дежурная смена. Проводили диагностику, постоянно измеряли температуру, давление, сатурацию кислорода в крови. Мне понравилось, что все манипуляции проходят в палате, тебя никуда не перемещают.

Все лекарства предоставила больница. Я ничего ни для себя, ни для родителей не покупала. Мне назначали антибиотики, отхаркивающее, разжижающие препараты. Мне даже подлечили обострение диабета. Соседка моя по палате была в более тяжелом состоянии, тоже ничего не приобретала из лекарств. Она на днях должна выписаться, вылечили ее.

— Какое отношение врачей к пациентам?

— Врачи и медсестры душой болеют за каждого. Стараются у пациентов убрать негатив, настроить их на позитивный лад. У меня только благодарность в адрес бригады 4-го корпуса ОКБ (5-й этаж, 2-й пост).

Врачи (а они разных специальностей, не только инфекционисты) и медсестры сейчас работают на износ в сложных условиях. Им очень трудно, они в первый раз столкнулись с такой коварной болезнью. И они постоянно в зоне риска. Сейчас у меня болеют коронавирусом много коллег-врачей.

Не паникуйте

С марта о коронавирусе говорят и пишут везде. Включишь телевизор, а там пик, плато, репортажи из больниц. Социальные сети полны негативной информации, люди напуганы.

— Наталья, страшно было? Что можете пожелать тем, кто только узнал о своем диагнозе?

— СМИ нагнетают обстановку, у людей изначально присутствует страх: «Если я заболел коронавирусом, я умру». Это я, медработник, могу контролировать ситуацию, понимаю, что происходит. А обычным людям трудно преодолеть панику. Маму мое очень испугали и диагноз, и само течение болезни.

Не паникуйте. И не занимайтесь самолечением. Слушайте врача, исполняйте все назначения. Если вы заболели, не значит, что вы обязательно попадете в больницу, под ИВЛ. Это вирусное заболевание. Осложнения проявляются не у всех. У большинства болезнь проходит в легкой форме. Но если врачи предлагают госпитализацию, не отказывайтесь.

— Как часто брали тест на коронавирус?

— Постоянно. И выписали только при двух отрицательных.

— Как друзья, коллеги восприняли ваш диагноз?

— Все переживали, звонили, спрашивали, что нужно, как самочувствие? Лишь некоторые знакомые интересуются, почему я не на самоизоляции. Отвечаю: я здорова, не заразна, это подтверждено тестами. Я сейчас прохожу реабилитацию, посещаю поликлинику. Надеюсь, скоро вернусь к работе. Всем хочу сказать: берегите себя! Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты!

Елена Середина

Фото из архива Н. Кротковой

Заглавное фото: elorda.info