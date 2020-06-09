Владимирский автовокзал начал раздавать долги перевозчикам

Госпредприятие «Владимирский автовокзал» стало рассчитываться с перевозчиками. Десять миллионов рублей распределили между теми, кто работает по договорам на пригородных и межмуниципальных маршрутах. Оставшиеся же долги в разы больше. Госпредприятие не переводило автокомпаниям деньги все месяцы в режиме самоизоляции, ссылались на нехватку денег. И власти до последнего поддерживали «свою» организацию, пока перевозчики не начали уходить с маршрутов. Поскольку все деньги, которые вносили пассажиры за билеты, оставались в кассе вокзала, автобусы стало нечем заправлять. Тогда уже администрация Владимирской области пообещала компенсировать потери перевозчиков. В мае выделили 5, а сейчас еще 10 миллионов рублей.

— Вопрос бесперебойного обеспечения работы пассажирского транспорта в регионе находится на постоянном контроле областной администрации. В сложившейся ситуации важно поддержать и предпринимателей, занимающихся перевозками и испытывающих сейчас серьёзные финансовые трудности. Мы активно прорабатываем вопрос выделения средств из областного бюджета для их поддержки, – отметил врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Выручка перевозчиков за апрель-май упала в 7 раз.

Предприниматель Евгений Звягинцев 7 лет работает на маршруте Владимир — Юрьев-Польский. За время действия режима самоизоляции дважды по дню вставал на прикол. Нечем было платить за топливо и за труд водителя. Парадокс, но именно за эти два дня вокзал выписал перевозчику штрафы за срыв графиков. И не берет в расчет, что автобус не вышел на маршрут, потому что заработанные им деньги не пришли, а остались в кассе вокзала.



— На 1 июня долги вокзала перед моей компанией составляли 400 тысяч рублей, а вернули только 250 тысяч. За эту неделю накопилось еще 50. Но когда будет следующий перевод, никто не знает. Заплатил долги по зарплате, начал расплачиваться за ремонт автобусов. У меня сейчас один ходит. Ему ТО насчитали на 22 тысячи. Страховки пассажирские вышли на круглую сумму, — рассказал «Призыву» Евгений Звягинцев.

Перевозчики уверены, что ситуация с долгами стала выправляться только благодаря приходу нового заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Анны Курочкиной. Только она разговаривает и слышит перевозчиков. Последние уверены, что перекосов в сторону вокзала быть не должно, надо учитывать интересы всех. Понятно, что госпредприятие хотят вытащить из убытков, но не за счет же автокомпаний.



Пассажиры по разным пригородным и межмуниципальным маршрутам просят вернуть прежнее расписание, докарантинное. Многие вышли на работу, добираться на перекладных долго и накладно. Но перевозчики пока не торопятся добавлять автобусы на маршрут и уплотнять график движения. Нет уверенности в завтрашнем дне. Сейчас долги стали гасить, а завтра могут перестать, но автобусы надо заправлять, водителям надо платить.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире появился новый социальный маршрут. Он очень востребован у жителей юго-западного и загородного районов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»