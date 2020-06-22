Владимирский аниматор снял мультфильм «Битва за Берлин»

Известность в интернете нашему земляку Константину Староверову принесли лего-мультфильмы. Количество просмотров некоторых из них исчисляется миллионами. Константин работает в жанре лего-анимации. Последняя его работа приурочена к 75-летию Победы. Называется — «Битва за Берлин». Премьера ожидается в YouTube к концу июня.

Lego во всем мире уже перестало быть конструктором и игрой для детей. Оно легко и непринужденно завоевало сердца взрослых. Из лего собирают скульптуры и замки, в него играют, фотографируют, его коллекционируют взрослые дяди и тети во всем мире. Открыты музеи и развлекательные парки, ежегодно проходят выставки и лего-фестивали.

Спрос на лего такой, что каждую секунду в мире продается 7 лего-наборов!

Взрослые, влюбленные в лего, называют себя AFOL — «Adult Fans of LEGO» (Взрослые Фанаты Лего). В СНГ и России тоже живут фанаты, но их гораздо меньше, чем в Европе и Америке. Есть те, кто инвестирует в лего свои сбережения и зарабатывают на этом. В последние десять лет появилось отдельное направление — лего-анимация. Любители и профессионалы снимают лего-мультфильмы. В России несколько профессионалов, среди них наш земляк – владимирец Константин Староверов.

Эстафету передал сын

Константин и не подозревал, что в 45 лет у него будет своя студия, свой канал на YouTube – «Lego Master» и 144 000 подписчиков. И лего-анимация станет для него главным источником заработка. А на самоизоляции профессия лего-аниматор – просто идеальная: Константин не прекращал работу ни на один день, так как на создание одного мультфильма может уходить до 3 недель. Чтобы снять мультфильм, помощники не нужны, главное, чтобы фантазия работала, и вдохновение не пропадало.

Увлечение лего в семье Староверовых стартовало с рождением сына. Константин, как только мальчик немного подрос, стал покупать разные наборы лего.

— Хотелось самого лучшего для сына, поэтому отдавал предпочтение оригинальным наборам Lego, так как китайские аналоги по качеству здорово проигрывают. Собирали вместе, играли, — говорит Константин. — Сын подрос, лет в 10 сам создал себе канал на YouTube. Снимал на фотоаппарат последовательность кадров, в итоге получались самодельные мультфильмы. Увлекся этим, показал мне. И я стал ему помогать, ассистировать. Канал сын завел в январе 2015, и уже к сентябрю на нем было достаточно много подписчиков. Но потом у сына интерес поутих, и года через два роль ведущего канала перешла ко мне.

Родина лего и приключения

Когда все семья была увлечена лего, решили все вместе съездить в Данию, на родину лего, в тематический парк развлечений «Леголенд». Парк построен из 46 миллионов кубиков и является самым большим в мире. Константин вспоминает:

— Приехали мы в город Биллунд, где находится «Леголэнд». Билеты покупаются на определенный день и час. Накануне вышли вечером прогуляться, погода замечательная, мы в предвкушении приключений, — рассказывает глава семейства. — На следующее утро просыпаемся, завтракаем, едем в парк, начинается дождь, входим в парк — уже ливень. И первое, что мы купили, это дождевики, а не лего. Парк состоит из тематических зон, много аттракционов на открытом воздухе.

Ливень не помешал Староверовым получить массу впечатлений, эмоций. Недалеко от парка находился офиса компании Lego, где работают дизайнеры. В окнах были видны столы с лего. Lego – компания, откуда не уволят за игру на работе! Увы, внутрь наших земляков не пустили. Но мечту свою они исполнили.

— Обратно домой я возвращался с рюкзаком, набитым под завязку лего, — вспоминает Константин. — Коробки решили не брать, занимают много места. И в аэропорту меня задержали на таможне, но стражи границы посмотрели, посоветовались и отпустили. А дождевики, которые мы купили в парке за немалые деньги, мы забыли на автобусной остановке.

О съемках и декорациях

— Константин, откуда берутся сюжеты?

— Из головы! Сам придумываю, сам выстраиваю сюжет. Снимать может любой школьник, а вот чтобы получить красивую целостную картину, чтобы фигурки «не дергались» (ошибка новичков) – надо очень постараться. Меня часто на канале спрашивают, мол, где ты так научился снимать? Все сам, смотрю конкурентов, учусь у них, самостоятельно много чего придумываю. У меня своя школа проб, ошибок и достижений. Когда я смотрю ранние работы, понимаю, что сейчас бы многие моменты я снял и сделал по-другому и лучше.

Когда сын заинтересовался лего-анимацией, в России было всего пару профессиональных каналов. Сегодня в интернет можно найти уроки по лего-анимации, мастер-классы. Сейчас лего-анимация здорово развивается, очень много последователей. И многие из них ушли далеко вперед от первопроходцев. Я в чем-то обогнал конкурентов, в чем-то они впереди меня. Много российских аниматоров сегодня работает исключительно на западный рынок, они ориентированы на американского, европейского зрителя, так как это совсем другие деньги, более высокие доходы.

— На что снимаете?

— На фотоаппарат. Подумываю о хорошей веб-камере. Как дополнительное оборудование, она может расширить мои возможности при съемке. Но пока бюджет не позволяет.

— У супруги претензий нет к вашему занятию? Как друзья, знакомые относятся к вашему хобби, которое стало работой?

— Когда работал поначалу дома, жена была несколько недовольна, потому что я мог занять комнату декорациями на неделю. Потом появилась студия, все вопросы отпали. Я раньше вполне успешно занимался сувенирным бизнесом, но в последнее время начался спад, доходы упали. И я решил вплотную заняться развитием канала, жена поддерживает.

Знакомые знают, пальцем у виска не крутят, смотрят, что в итоге получается. В 2006 году, когда я уходил с работы со стабильным заработком в бизнес, у родных были опасения. Есть и сейчас, вновь со сменой деятельности, но они не знают всей внутренней кухни.

Сейчас Староверов работает над развитием канала. В 2015 году 100 000 подписчиков, следующий этап — миллион.

— Много ли вы покупаете лего? И как оно хранится?

— Честно скажу, целых наборов у меня нет, я не коллекционер. Для каждого мультфильма продумываю и собираю декорации, если нужно – докупаю фигурки, аксессуары, оружие, технику. Увы, в процессе съемок некоторые фигурки приходят в негодность, все же пластмасса — хрупкая вещь, ломается.

Каждый мультфильм, каждая серия имеет свой бюджет. И бюджет не всегда окупается. А детали все хранятся в коробках.

Капризный зритель

— Какие ваши видео в топе, что нравится аудитории?

— Не всегда все задумки удаются, иногда выстреливает что-то неожиданно. YouTube меняется постоянно, на смену одним зрителям приходят другие. Сейчас появился тренд – страшилки.

Неплохо смотрят фильмы про Великую Отечественную войну. И мне нравится работать над этой тематикой. Но современный зритель очень капризен и придирчив. Он требует соответствие формы и оружия для того периода, о котором снимают кино, вплоть до того, что одна форма была в 1941 году, а другая форма — в 1944.

Еще одно направление – зомби-мульфильмы, у меня есть серии «Зомби-атака», делал их с 2015 года. Хорошо заходят видео про самоделки, но на них тратится много времени и сил. Уж точно не меньше, чем на мультфильмы. Все-таки это творчество, тут нет места спешке. Также большую роль играет качество. Я этому уделяю особое внимание, и все мои зрители знают это и ценят.

Я постоянно ищу свою нишу, не стою на месте. У меня три канала, основной «Lego Master», есть еще канал с обзорами и канал на англоязычную аудиторию.

— Вы много чего снимаете про войну, но ведь Lego не выпускает военные фигурки, оружие?

— Компания Lego, поклялась никогда не выпускать никакие игрушечные военные наборы для детей. Основатель компании Оле Кирк Кристиансен считал, что из войны нельзя делать детскую игру. До 1999 года компания не производила даже маленькое игрушечное оружие. Позже они начали выпускать наборы с оружием, но только сказочным, где добро борется со злом.

Американские, китайские, европейские компании заполнили нишу, так как спрос на военную тематику был, и стали выпускать фигурки, оружие, технику, которые совместимы с Lego. У них я и приобретаю, как и миллионы других фанатов лего.

— Сколько времени тратится на создание мультфильма?

— Да по-разному, много времени отнимает подготовка, я могу два-три дня только собирать декорации. В конце мая снимал «Битву за Берлин», отснял 30 секунд мультфильма и понял, что у меня начинают повторяться здания в Берлине. Пришлось срочно достраивать новые.

И вот представьте: 1 шаг фигурки – это 6 кадров (минимум), то есть 10 шагов – 60 кадров. Если к движению присоединяются жесты, если фигурке нужно прыгнуть, то это еще дополнительные кадры. Если фигурок 10, то умножайте все на 10 раз.

Когда я снимал мультфильм «Сталинград», то в некоторых сценах съемки 1 секунды занимало 1,5 часа съемки. На мультфильм «Все для фронта» длиною в 5 минут на съемку ушло 2 недели. На один мультфильм тратится в среднем 3-4 недели работы, плюс время на обработку, цветокоррекцию, создание звуковых эффектов.

Снимая одну работу, преодолевая рутину, ведь процесс длительный и требует много усилий, Константин, чтобы отвлечься и отдохнуть, начинает придумывать новые истории. Иногда идей больше, чем свободного времени. «Призыв» желает нашему герою вдохновения, подписчиков, и чтобы идеи обязательно воплощались в мультфильмы.

Елена Середина

Фото из архива К. Староверова