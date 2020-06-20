Владимирские врачи призывают носить маски

Владимирцы массово отказываются от масочного режима и это, мягко говоря, не нравится медикам. В инфекционных госпиталях врачи продолжают спасать жизни пациентов с COVID-19. Причем в условиях дефицита специалистов. Сейчас в каждой медучреждении часть персонала ушла на больничный, подхватив коронавирусную инфекцию.

— Сейчас страшный дефицит кадров, нет врачей, нет медсестер, нет фельдшеров. Оставшиеся работают со страшной перегрузкой, включая меня, мою сестру. Мы просто падаем без сил. Я с работы еду на такси уже домой. И вместо своей одной работы я выполняю за двоих-троих человек. А в деревнях врачей вообще нет, — говорит Изабелла Ивкова, врач-терапевт городской больницы №5.

Тем временем в магазинах, общественном транспорте маски носят единицы. В гипермаркетах людей в средствах защиты чуть больше. Тут на входе образумить посетителей пытается охрана. Но мало кто слушает, а тормозить каждого и заставлять надевать маску мужчины в форме не будут.

— Ковиды ходят без маски по улицам и по магазинам. Я лично сама их видела, я езжу по вызовам к этим пациентам, я их знаю в лицо. И они по городу с чистой совестью разгуливают без средств защиты. Я не могу их упрекнуть, либо как-то повлиять на ситуацию, потому что это будет нарушением врачебной тайны. Вот так у нас люди сами бедокурят, заражают друг друга, потом «скорую» вызывают, — поделилась врач с «Призывом».

Наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 в регионе – 63,5 %.

Надевая маску в магазине, в общественном транспорте, такси, вы защищаете не только себя, но и другого человека, у которого может быть ослаблен иммунитет. Ведь многие жители Владимирской области являются бессимптомными переносчиками тяжелой болезни. А если в помещении все будут в масках, вероятность заражения составит 1%, подчеркивает терапевт.

Сами владимирские медики больше ориентируются не на результаты мазков, а на клинику. Бывает у человека отрицательный тест на коронавирус, рентген ничего не показывает, но симптомы явные, самочувствие у пациента тяжелое. И его все равно лечат как ковидного. Бывают другие случаи: обследование выявило вирус, при этом больной чувствует себя прекрасно, бодро, температура тела не повышается. В общем, заболевание протекает по-разному.

Тем временем ситуация нестабильна, говорят медики. Возможно, осенью начнется вторая волна коронавирусной инфекции, и как поведет себя иммунитет переболевших пока точно неясно. Также как и с вакцинацией – здесь больше вопросов, чем ответов. А что касается СИЗов, тут лучше 10 раз перестраховаться, говорят медики.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что для владимирских медиков волонтеры устроили концерт с приглашенными артистами.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»