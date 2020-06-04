Владимирские кафе готовы двигать столики, чтобы открыться

Кафе и рестораны Владимирской области на низком старте. Накануне Роспотребнадзор выпустил правила работы для тех, кто откроется для посетителей после продолжительного простоя. Теперь все ждут только распоряжения губернатора о снятии ограничительных мер. Но, как ранее сообщали в «Белом доме», открыться заведения общепита смогут только на третьем этапе, а регион все еще на первой ступени. Поэтому речи о конкретных сроках пока не идет.

Согласно новым правилам рабочий день в заведениях будет начинаться с фильтра, обязательно измерение температуры сотрудников. Обслуживать клиентов официанты будут в СИЗах, как и парикмахеры. Обеспечение их одноразовыми масками, антисептиками для рук, перчатками лежит на руководстве заведения. Маски следует менять каждые три часа. В наличии должен быть пятидневный запас СИЗов. А ещё обязательно проводить влажную уборку каждые два часа.

Одно из главных требований Роспотребнадзора – размещение столов на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Но и на такие меры кафе и рестораны готовы пойти, лишь бы начать работать. «Призыв» пообщался с представителями трех заведений с разной площадью и концепцией. Все занимаются доставкой, но, конечно, ждут возвращения к привычному режиму работы. С требованиями Роспотребнадзора их сотрудники уже ознакомились.

— У нас выбора просто нет, поэтому будем выполнять все требования. Ещё даже не проводили расчет, насколько будет трудно обеспечивать всех масками и перчатками. Скорее всего, будем использовать медицинские, одноразовые маски, а не тканевые. Хотим, чтобы во время проверок у нас всё было максимально правильно, — рассказал менеджер «ШашлыкоFF» Никита. – Сейчас у нас нет полутораметрового расстояния между столами. Поэтому как приказ выйдет, придется сделать перестановку.

Столики должны стоять на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Расстановка столиков грозит меньшей наполняемостью. Клиентов волнует, как это отразится на ценах. В «ШашлыкоFF» ответили, что дорожать блюда не будут. Они работают по всероссийской франшизе. Сейчас в индустрии наоборот всячески «умасливают» клиентов различными бонусами и акциями. В другом владимирском кафе «Шеш-Беш» работают не по франшизе, но и здесь повышение цен не планируется.

— Пока нас, сотрудников, не готовят к открытию, и даже разговоров таких не ведется. Естественно, если мы откроемся, мы будем все нормы соблюдать. У нас в кафе два этажа, если потребуется мебель передвинем для соблюдения дистанции. Что касается средств защиты, мы их уже носим. Мы не закрывались, работаем просто на самовывоз. Маски, перчатки, дезсредства, ведем температурный учет, — сообщали в «Шеш-Беше».

На доставку работает и небольшое веганское кафе «Veggie Bro». Владельцы очень рады, что остались на плаву, не закрылись благодаря своему направлению. Площадь кафе соответствует размеру двухкомнатной квартиры, небольшое количество столов придется еще сократить. Но выбора нет.

— Мы сделаем так, как скажут. У нас на маленькой площади стоит около 20 столиков, придется их число в 3-4 раза сократить. Мы работаем в прежнем помещении. Когда откроемся, будем носить маски, возможно стилизованные под интерьер кафе, — говорит Артем, представитель «Veggie Bro».

Также всем общепитам на кухне было рекомендовано использовать посудомоечные машины. Но ручной способ мытья посуды Роспотребнадзор всё же не отменил. Если брать рестораны и кафе при отелях, здесь дали добро на сохранение «шведского стола». Но в очереди за едой надо будет соблюдать всю ту же дистанцию в 1,5 метра.

Ранее «Призыв» сообщал, что в середине июля должны открыться кинотеатры. Им тоже придется работать по новым правилам.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»