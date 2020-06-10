Владимирские абитуриенты готовятся поступать дистанционно

С марта в условиях пандемии мы живем «по новым правилам». Коснулись они и приемной кампании во всех учебных заведениях: абитуриенты подают теперь документы онлайн или направляют их по почте. Никаких личных контактов. Все вопросы, общение — через Интернет или по телефону. И пока идет активная подготовка к сдаче ЕГЭ, мы вместе с будущими студентами, их родителями, представителями учебных заведений «Призыв» искали ответы на вопросы: поедут ли владимирские выпускники поступать в другие города, ожидают ли местные вузы и колледжи притока студентов из Владимирского региона, какие вузы в стране выбирают чаще и изменились ли правила поступления в колледжи?

Выпускники стремятся в Москву

В России сейчас несколько крупных вузовских центров: Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. Они успешно конкурируют с Москвой. И многие ребята едут туда из разных регионов. У владимирских абитуриентов (кроме Москвы, Иваново и Нижнего Новгорода) в планах Казань и Санкт-Петербург. Ребята выбирают города, где более интересная и насыщенная культурная, спортивная, жизнь, более развитая городская среда, высокий уровень благоустройства, лучше обеспеченность общежитиями, больше возможностей для трудоустройства, особенно во время учебы.

Но все же многие выпускники стремятся именно в Москву, так как там сильные вузы. Рейтинговое агентство «Эксперт» составило рейтинг вузов России 2020.На сегодня это самый убедительный из всех университетских рейтингов, которые существуют в стране. Для того чтобы ранжировать вузы, использовалось почти 50 критериев.

Рейтинг вновь возглавили столичные учебные заведения: МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский физико-технический институт, МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В первой десятке всероссийского рейтинга — сразу шесть московских вузов.

Анна Агеева, мама выпускницы, уверена, изменить планы дочери могут только два фактора: плохой балл по ЕГЭ и внезапная потеря трудоспособности родителей:

— ЕГЭ – это лотерея. Да, очень много зависит от знаний самого выпускника, но и без удачи не обойтись. Все будет зависеть от того, какой конверт с заданиями попадется. Надеемся на везение и хорошие баллы, но в жизни бывает всякое. Если общий балл будет невысокий, то шанс попасть в вуз Санкт-Петербурга или Москвы становится призрачным. Дочь настраиваю на победу, но в голове держим и запасные варианты.

Мы с мужем на государственной службе — зарплату нам платят вовремя. Можем, затянув пояса, позволить дочери учебу в столице. Но, к сожалению, среди наших знакомых есть две семьи, в которой у детей резко поменялись планы на поступление. В одной семье оба родителя внезапно лишились работы из-за пандемии коронавируса. А в другой скоропостижно скончался отец, основной добытчик и кормилец. Дети хотели покорять столицу, но будут поступать в местный вуз.

Дистанционная подача: плюсы и минусы

Анна Сизова, выпускница 11-го класса, мечтает учиться в Москве или Нижнем Новгороде. Девушка хочет связать свою жизнь с SMM-менеджментом. Языки занимают также особое место в ее сердце и в планах, рассматривается журналистика, лингвистика (английский либо романо-германские языки), реклама и связи с общественностью. Восемь лет Анна проучилась в художественной школе, успешно ее закончила, поэтому не забывает и про дизайн.

Анна считает, что лингвистика сильна в Нижнем Новгороде. Там предпочтение девушка отдает НГЛУ им. Добролюбова, а в Москве — РГГУ, МГЛУ, РУДН, МГИК. И подушка безопасности — местный ВлГУ. Родители поддерживают дочь во всех ее желаниях. Проблем с отъездом в другой город для учебы нет. Родители считают, что хороший вуз — это прекрасная инвестиция в будущее. Что касается дистанционного поступления, то, по мнению Анны, тут две стороны медали:

— С одной стороны, раньше нужно было лично привозить документы, писать заявления и не раз приезжать в вузы. Москва и Нижний не так далеко находятся, а что делать тем, кто поступает в Новосибирск или Краснодар. И сегодня ты должен быть в Питере, а завтра в Севастополе. Вопрос времени, денег упрощается благодаря дистанционной подаче документов.

Но, с другой стороны, все кажется очень страшным и непонятным, все в новинку. Дистанционно ты не задашь тысячу и один вопрос по поводу документов, заявлений, подписей. Сказать честно, пакет документов я ещё не собирала, жду, когда получу на руки аттестат (обещали выдать до 10 июня).

Кстати, дистанционных способов подачи документов в вуз два.

Через портал госуслуг. Но там только 53 университета страны. И школьнику нужна учетная запись на портале, подтвержденная в МФЦ. (Есть над чем задуматься тем, кто будет поступать в следующем году: можно завести личный кабинет для ребенка заблаговременно).

Подача через личный кабинет на сайте вуза.

Запасные варианты

После общения с ребятами и их родителями можно сказать, что коронавирус почти не повлиял на планы абитуриентов. Они уверены, что пандемия – явление временное (вакцину скоро изобретут), а получение профессии – выбор важный, сложный и долгий, поэтому ребята менять его из-за коронавируса не намерены. И если даже вдруг произойдет новый всплеск, то изоляция и дистанционное обучение их не пугают.

Для некоторых выпускников местные вузы остаются запасным вариантом, но он не всегда срабатывает. Ольга Иванова окончила школу в прошлом году, мечтала о вузе в Санкт-Петербурге, но не поступила ни в первую, ни во вторую волну. И в ВлГУ, который был для нее подушкой безопасности, на факультет, о котором мечтала, тоже не попала. Ольга вспоминает:

— Я как-то несерьезно отнеслась ко всем этим правилам игры. Думала, в столичных вузах конкурс большой, а в ВлГУ успею всегда. Но, оказалось, конкурс там тоже ого-го. И очень много выпускников приезжает из других городов, они успешно конкурируют с местными. За место надо «драться» баллами и достижениями. Многие мои знакомые поступили в ВлГУ, им нравится учиться. Но я решила поработать год, пересдать ЕГЭ по физике, вновь попытаться поступить в вуз мечты. Должны же мечты сбываться! Но к запасному варианту отношусь уже со всей серьезностью.

Вузы ждут и готовятся

А тем временем владимирские вузы ждут своих будущих студентов, готовы их поддерживать и консультировать онлайн по всем вопросам. Начальник отдела по связи с общественностью ВлГУ Наталья Шапшай призывает и абитуриентов, и их родителей сохранять спокойствие:

— Количество бюджетных мест в этом году увеличено. Вуз сделал все возможное, чтобы поступление прошло комфортно, чтобы все желающие успели подать документы. Не бойтесь обращаться за консультацией в приемную комиссию. И в выходные, и утром, и вечером отвечаем на вопросы через социальные сети, а также во время дней открытых дверей онлайн. После перехода на дистанционное обучение у нас заработала служба психологической поддержки для всех студентов и преподавателей ВлГУ. Консультантами являются преподаватели кафедры общей и педагогической психологии. Сейчас очень сложный период для абитуриентов: нервы с ЕГЭ, повышенная тревожность, много вопросов, как подавать документы, куда поступать. Любой абитуриент может обратиться за поддержкой в службу бесплатно и анонимно.

Телефон психологической поддержки ВлГУ — (4922) 47-77-10. Следует дождаться третьего гудка.

Консультант работает с 17.00 до 19.00 . Продолжительность звонка – 30 минут.

Также есть возможность задать интересующие вопросы, отправив сообщение по электронному адресу: spp@vlsu.ru. Ответ придет в течение суток.

По словам Натальи Шапшай, интерес у абитуриентов к вузу большой: во время дней открытых дверей онлайн ребята не только из Владимирской области, но и из разных регионов России задают вопросы, просят помочь в выборе специальности:

— Все настроены поступать! В этом году наши абитуриенты смогут подать документы дистанционно, через личный кабинет. Кстати, из-за переноса сроков ЕГЭ прием документов в вузы продлен.

Прием документов на очную форму начнется с 19 июня.

Другой популярный вопрос касается общежития — наш университет предоставляет его всем иногородним студентам. Кампус будет готовиться в два этапа: в конце июня у нас прием корпусов, а потом контрольная приемка и заселение студентов в общежития. Второй волны коронавируса, надеемся, не будет. Но есть план Б – дистанционное обучение. Этой весной мы успешно перевели на дистанционный формат обучения всех студентов – и очников, и заочников. Верим, что 1 сентября обучение стартует в привычном режиме. Преподаватели очень соскучились по своим студентам!

Владимирский филиал РАНХиГС тоже готовится к приемной кампании, подача документов и сдача внутренних вступительных экзаменов проводится дистанционно. Формат обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и регионе. Зам. директора Владимирского филиала РАНХиГС Олег Рузевич уверен, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, интерес со стороны абитуриентов будет по-прежнему высок:

— География регионов, откуда поступают абитуриенты в филиал, достаточно обширная. У нас обучаются студенты как из близлежащих регионов (Московская, Ивановская, Рязанская, Нижегородская области), так и дальних регионов (республика Коми, Карачаево-Черкесская республика, Липецкая область). Ждем одиннадцатиклассников с результатами ЕГЭ и напоминаем, что для поступления в филиал требуется сдать ЕГЭ по трем общеобразовательным предметам.

В колледжи — по конкурсу аттестатов

У некоторых родителей и обывателей сложилось неверное мнение о поступлении в колледжи по конкурсу аттестатов. «ОГЭ отменили в этом году, но школьники-то работали на экзамены, а дистанционка все испортила. Какие аттестаты им достанутся, как поступать в колледж?» – на днях жаловалась одна из родительниц, причитая на всю улицу. Спокойствие и только спокойствие!

17 владимирских колледжей ждут своих будущих студентов. С 20 июня по 15 августа во всех российских колледжах будет проходить абитуриентская кампания.

Сроки приема на обучение по заочной форме и на платные места каждый колледж устанавливает самостоятельно. Колледжи принимают выпускников 9-х и 11-х классов. Чтобы поступить в колледж, абитуриентам не нужно предоставлять результаты ОГЭ и ЕГЭ (так было и в предыдущие годы, ничего нового не появилось).

Достаточно подать заявление и предоставить аттестат об окончании 9-го или 11-го класса. Конкурсный отбор проводится по среднему баллу аттестата. Чем лучше школьник учился последний год в школе (9-й или 11-й класс), тем выше его шансы быть зачисленным на бюджетное место. Исключение составляет ряд специальностей среднего профессионального образования, требующих наличия определенных творческих или профессиональных качеств и, соответственно, дополнительных испытаний. Если аттестат за 9-й класс вас совсем не радует, а в колледж хочется, преподаватели советуют остаться в школе и подтянуть результат.

В приемной комиссии Владимирского авиамеханического колледж» ждут документы по электронной или обычной почте от ребят:

— Эпидемобстановка никого не пугает. К нам поступают не только со всей Владимирской области, но и из ближайших областей. На днях из Астрахани звонили, документы будут отправлять, — заверили нас по телефону.

Желаем всем абитуриентам здоровья, спокойствия и обязательно поступить туда, куда хочется!

Елена Середина

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