Владимирская область застряла на плато по коронавирусу

Владимирская область застряла на плато по распространению коронавируса. Уже около трех недель в регионе фиксируется стабильный прирост заболевших. В среднем в сутки выявляется около 59 новых случаев COVID-19. При этом тенденции к снижению пока нет. Скорее наоборот, последние три дня положительные тесты получают 60 и более человек.

Сегодня, согласно официальным данным регионального управления Роспотребнадзора, в области 62 новых случая коронавируса. При этом в Москве тренд на снижение уже очевиден с середины мая. С учетом того, что большинство регионов отстают от столицы минимум на две-четыре недели, цифры должны пойти вниз и у нас. Хочется верить, что с плато область начнет сходить в ближайшие 7 дней.

Пока же самая сложная ситуация во Владимире.

В городе плюс 10 носителей вируса. Общее число инфицированных в областном центре достигло 659 человек. На втором месте в таблице распространения COVID-19 Гусь-Хрустальный. За 24 часа сразу 13 выявленных случаев заражения. В районе положительные тесты уже получили 449 местных жителей. 10 человек заразились в Петушках. В закрытом на карантин районе 421 заболевший. На этом фоне местные власти просят губернатора снять ограничительные меры.

11 человек заразились в Муроме, 8 в Собинке, 4 новых случая инфицирования в Юрьеве-Польском. По 2 заболевших добавили Суздаль и Кольчугино, по 1 в Киржаче и Меленках. За сутки коронавирус диагностировали у жителей 10 районов области.

Всего за время пандемии в регионе COVID-19 заразились 3151 человек. Победил болезнь каждый третий из них. Всего отрицательные тесты получили 1225 жителей области. Из них только за один день — 27 человек. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 30 пациентов с COVID-19.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Генериум» зарегистрировал уникальную тест-систему на антитела к COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости