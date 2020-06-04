Владимирская область в годы Великой Отечественной войны: что вы об этом знаете?

22 июня 1941 года навсегда останется в памяти нашего народа как день начала кровопролитной войны. Владимирцы вместе со всеми жителями страны встали на защиту Родины. Кто-то ушел на фронт, кто-то ковал Победу в тылу. О военных и трудовых подвигах земляков во время Великой Отечественной войны школьники Владимирской области узнают благодаря участию в краеведческом турнире «О малой родине – с большой любовью», который проводит общественная организация «Милосердие и порядок». Мероприятия проходят в разных городах региона, за 7 лет в них приняли участие более трех тысяч ребят. Темой шестого сезона интеллектуальных игр стала «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны». Куратор проекта и ведущая турниров Оксана Завьялова подготовила тест на основе собранных школьниками материалов. Проверьте, хорошо ли вы знаете о вкладе жителей нашей области в Великую Победу.
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