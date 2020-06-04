Владимирская область в годы Великой Отечественной войны: что вы об этом знаете?

22 июня 1941 года навсегда останется в памяти нашего народа как день начала кровопролитной войны. Владимирцы вместе со всеми жителями страны встали на защиту Родины. Кто-то ушел на фронт, кто-то ковал Победу в тылу. О военных и трудовых подвигах земляков во время Великой Отечественной войны школьники Владимирской области узнают благодаря участию в краеведческом турнире «О малой родине – с большой любовью», который проводит общественная организация «Милосердие и порядок». Мероприятия проходят в разных городах региона, за 7 лет в них приняли участие более трех тысяч ребят. Темой шестого сезона интеллектуальных игр стала «Владимирская область в годы Великой Отечественной войны». Куратор проекта и ведущая турниров Оксана Завьялова подготовила тест на основе собранных школьниками материалов. Проверьте, хорошо ли вы знаете о вкладе жителей нашей области в Великую Победу.

Какой город Владимирской области занимает первое место в России по соотношению количества Героев Советского Союза к количеству жителей? Ковров Муром Вязники Правильно! Неправильно! - Какая специализированная военная школа базировалась в годы войны в Вязниках? Летная Саперная Связистов Правильно! Неправильно! - Сколько метров льняного полотна поставили на фронт вязниковские предприятия? 241 000 2 410 000 241 000 000 Правильно! Неправильно! - Как назывался бронепоезд, созданный рабочими трех ковровских заводов? «Ковровский боец» «Ковровский большевик» «Ковровский пролетарий» Правильно! Неправильно! - Какое вооружение было установлено на бронепоезде «Ковровский большевик»? 4 танковых орудия Ф-34, 4 зенитные пушки калибра 76 мм и 8 пулеметов «Максим» 16 крупнокалиберных танковых пулеметов Дегтярева и 4 авиационные пушки калибра 20 мм 4 зенитные пушки 72-К, 2 противокорабельных орудия и 2 пусковые установки реактивных снарядов М-8-24 Правильно! Неправильно! - У какого села под Ковровом находился аэродром дальних четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-7 (Пе-8)? Большие Всегодичи Погорелка Гридино Правильно! Неправильно! - Какой выдающийся летчик командовал дивизией на аэродроме у села Большие Всегодичи? Николай Каманин Михаил Водопьянов Анатолий Ляпидевский Правильно! Неправильно! - Как во время войны использовались торфяные плиты, которые производили на местной фабрике в Гусь-Хрустальном? Фильтрация природной воды Топливо для походных кухонь Теплоизоляция подводных лодок Правильно! Неправильно! - Какую продукцию для фронта выпускал в годы войны шелковый комбинат города Киржача? Парашютные ткани Перевязочные материалы Арамидные волокна для брони Правильно! Неправильно! - Что пришлось срочно построить рабочим шелкового комбината Киржача в 1942 году, чтобы выполнить заказ фронта? Новый цех Узкоколейную дорогу Электрическую подстанцию Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Владимирская область в годы Великой Отечественной войны: что вы об этом знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook