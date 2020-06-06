Владимирская область преодолела рубеж в 3000 заболевших коронавирусом

Владимирская область преодолела очередной психологический рубеж. Число заболевших коронавирусом превысило 3000. Уже инфицировано 3026 человек. Путь от двухтысячного пациента регион прошел за 16 дней. За сутки COVID-19 подтвердили у 60 человек, сообщает управление Роспотребнадзора. И это число сопоставимо со среднестатистическими показателями за последние две недели. Область уверенно держится на плато. Но очевидного движения вниз пока нет.

Пятая часть всех заболевших — во Владимире.

За сутки 17 новых случаев заражения. В общей сложности коронавирус подтвержден у 633 жителей областного центра. 8 человек добавил за день Гусь-Хрустальный. Район занимает второе место в таблице распространения инфекции. Положительные тесты получили 427 человек. Неожиданно много заболевших в Собинке — сразу 10 случаев инфицирования за сутки. За все время пандемии в районе заболели 104 человека.

9 новых носителей вируса — в Муроме, 6 — в Юрьеве-Польском. По 4 случая COVID-19 зафиксировано в Меленках и Красной Горбатке. По 1 человеку заразились в Коврове и Камешково. Таким образом, диагноз коронавирус подтвердился за 24 часа у жителей 9 районов области.

Но сто тысяч населения болеют 219 человек. Активными носителями вируса являются 1798 инфицированных. За сутки диагноз COVID-19 сняли с 86 заболевших. Общее число людей, победивших болезнь, достигло 1198 человек. 30 жителей области скончались от коронавируса.

Ранее «Призыв» сообщал, что «Генериум» зарегистрировал уникальную тест-систему на антитела к COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: reuters.com