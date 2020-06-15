Владимирская область обновила статистику по смертям и выздоровлениям от COVID-19

Во Владимирской области обновилась статистика по выздоровевшим и умершим от COVID-19. Согласно данным сайта стопкоронавирус рф, победил болезнь еще 21 житель нашего региона. Это минимальный показатель за последнюю неделю. Начиная с 8 июня, в среднем сообщалось о 85 случаях выздоровления в сутки. На пике одновременно диагноз сняли со 164 человек. В общей сложности за время пандемии отрицательные тесты получили 1820 инфицированных. Это каждый второй из числа заразившихся коронавирусом.

Активными носителями коронавируса являются 1703 человека

К сожалению, больше стало и летальных случаев. В регионе подтверждена еще одна смерть от COVID-19. За время пандемии болезнь унесла жизни 46 жителей области. Максимальные показатели были отмечены в середине прошлой недели. Тогда три дня подряд фиксировалось по 4 смерти от осложнений, вызванных опасным вирусом. С начала лета подтверждены 25 летальных исходов. Однако надо понимать, что умерли эти люди еще в мае.

— Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований, — каждый раз подчеркивается в официальном бюллетене по коронавирусу на сайте «Белого дома».

На сто тысяч жителей области заразились 258 человек. Выздоровели от опасной болезни 132, а умерли — 3. Активными носителями вируса в регионе являются 1703 инфицированных.

За время пандемии проведено более 90 тысяч исследований на COVID-19. Положительные тесты получили 3569 человек. В том числе за сутки заразились 57 жителей области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: РИА Новости