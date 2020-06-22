Владимирская область обновила статистику по смертям и выздоровлениям от COVID-19

Во Владимирской области обновилась статистика по смертям и выздоровлениям от COVID-19. Согласно данным сайта стопкоронавирус рф, за сутки в регионе зафиксирован еще один летальный исход. Общее число пациентов, не переживших болезнь, достигло 52. На сто тысяч населения от вируса погибли 3,8 человека, сообщает «Яндекс».

Больше всего смертельных исходов в Коврове.

«Зебра-ТВ» приводит данные регионального медицинского информационно-аналитического центра, согласно которым в районе минимум 16 человек скончались от COVID-19. При этом подробности известны только о первых умерших. 27 марта в Коврове от пневмонии, вызванной коронавирусом, умер 48-летний мужчина. 13 апреля в реанимационном отделении ЦГБ не стало 54-летнего местного жителя. Он был в контакте с заболевшим. Еще через пару дней скончалась женщина 1970 года рождения. Она умерла в реанимационном отделении больницы. Пациентка имела тяжёлое хроническое сопутствующее заболевание, уточнялось на сайте местной администрации.

Антирекорд по смертельным случаям в области был установлен с 9 по 11 июня.

Тогда каждый день фиксировалось по 4 летальных исхода. Всего с начала лета в регионе подтверждена гибель 31 пациента с COVID-19. Последние шесть дней фиксируется по 1 смерти от осложнений, вызванных коронавирусом.

Настораживает и большое количество обращений с подозрением на пневмонию. Только 20 июня медицинская помощь потребовалась 110 пациентам с проблемами легких. Еще 51 человек — с признаками ОРВИ. На стационарном лечении находятся 813 пациентов с воспалением, поражающим органы дыхания. 28 больных госпитализированы с острой респираторной вирусной инфекцией. Такие данные не характерны для летних месяцев.

Общее число выздоровевших достигло 2247.

Но есть и позитивные новости. В регионе растет число людей, победивших инфекцию. За сутки больничные листы закрыл 41 пациент. Общее число выздоровевших достигло 2247. Это примерно каждый второй носитель вируса. На сто тысяч населения избавились от инфекции 163 человека, сообщает «Яндекс».

Третий день подряд в регионе наблюдается снижение числа заболевших COVID-19. Сегодня положительные тесты получил 51 человек. Кривая заболеваемости пошла вниз.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»