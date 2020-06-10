Владимирская область готовится снять временный запрет на продажу алкоголя

Администрация Владимирской области рассматривает вопрос о снятии временного ограничения на продажу алкогольной продукции. Напомним, сейчас она продается строго до 19.00. Об этом заявил сегодня первый вице-губернатор Александр Ремига во время онлайн-конференции, посвященной господдержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Однако четких дат чиновник пока не назвал.

Затронул Александр Ремига и вопрос открытия кафе и ресторанов. Работать предпринимателям, подчеркнул чиновник, не дает Роспотребнадзор, потому что в области до сих пор высокий уровень заболеваемости. Зеленый свет общепиты получат только на третьем этапе снятия ограничений, а регион не добрался еще и до второго.

Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:

Мы замыкаемся на требованиях Роспотребнадзора — три ключевых критерия. Первый — количество свободного коечного фонда. По нему сложностей нет, мы достигли необходимого показателя. Второй – это количество тестов на 100 тысяч жителей. И здесь тоже нет сложностей. Тестов хватает. Идем по плану.

Но также есть такой показатель как коэффициент распространяемости заболевания, и здесь есть сложности. По первому этапу, он не должен превышать единицу, мы достигли этого, но для перехода на второй этап планка не должна превышать коэффициент 0,8. Это сколько 1 житель заражает других. А для 3 этапа нужен коэффициент 0,5. На сегодня у нас по-прежнему показатель в единицу.

Пока под запретом и работа фитнес-центров. Они также ждут перехода к третьему этапу снятия ограничительных мер. Сейчас разрешено заниматься на спортплощадках, но лишь в составе 2-х человек. Развлекательная индустрия тоже идет в этой «тележке» и ждет снятия ограничений. Это произойдет не раньше чем через две недели, пояснил чиновник и заверил, что в регионе взят курс на восстановление экономики в кратчайшие сроки.

О мерах поддержки можно узнать на сайте департамента предпринимательства, на портале Мой бизнес33.рф, а также позвонив на горячую линию (4922) 777-620.

Ранее «Призыв» сообщал о коллективном обращении фитнес-центров к губернатору Владимирской области. Представители индустрии просят как можно быстрее разрешить им работать.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Видео с личной страницы ВК Александра Ремиги