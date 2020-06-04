Владимирская область готовится к проведению Дня поля

Владимирская область готовится к проведению традиционного Дня поля. Мероприятие запланировано на сентябрь. Праздник состоится на территории Собинского района, в АО имени Лакина. Схема демонстрационных посевов уже готова. Ее разработали специалисты филиала Россельхозцентра по Владимирской области.

На делянках общей площадью 40 га посеяна кукуруза.

– Хозяйства Владимирской области в основном специализируются на животноводстве. Для улучшения кормовой базы сельхозпроизводители отводят большие площади под посев кукурузы, поскольку эта культура имеет высокую питательную ценность, – рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – На демонстрационных делянках в АО им. Лакина высажено 59 гибридов кукурузы, из них 28 – именно отечественной селекции. На основании полученных результатов мы сможем оценить, какие гибриды больше всего подходят нашему региону, чтобы в дальнейшем рекомендовать их хозяйствам к использованию в производстве.

В рамках проведения Дня поля все сортоиспытательные площадки будут доступны посетителям. День поля – это ежегодный научно-практический семинар под открытым небом, в котором участвуют ведущие семеноводческие хозяйства и селекционные центры. На уже ставший традиционным праздник свои достижения привезут аграрии со всего региона.

Как «Призыв» сообщал ранее, после теплой зимы аграрии обещают хороший урожай.

Ольга Ефремова

Фото: photosight.ru