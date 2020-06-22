Владимирская «научка» приглашает на перезагрузку своей электронной библиотеки

В 2020 году электронной библиотеке «Земля Владимирская» исполняется 5 лет. В связи с этим юбилеем Владимирская областная научная библиотека 25 июня представляет обновленную версию самого полного электронного архива книг и периодических изданий нашего региона. С 2015 года переведено в электронный вид и размещено на портале почти 3 тысячи изданий и написано более 900 статей историко-краеведческой тематики. В первую очередь были оцифрованы самые редкие книги XVIII-XIX веков. И что особенно приятно нашей редакции, в электронном виде уже доступны номера газеты «Призыв» за исторические 1921-1925, 1927, 1930, 1941-1945, 1970 и 1987 годы.

При создании электронной библиотеки «Земля Владимирская» были использованы современные технологии и программные средства.

Ускорена загрузка страниц и усовершенствована технология отображения изданий: теперь доступ к любому материалу вы сможете получить всего за пару кликов. Шелест бумажных страниц и увеличение формата вам также обеспечены! А еще в команде электронной библиотеки появился дизайнер, поэтому интерфейс стал более современным и привлекательным.

25 июня с 12.00 и весь день на сайте библиотеки и на ее страницах в социальных группах вы сможете узнать о всех доступных функциях электронного портала. Сделайте перерыв и соберите уникальные пазлы, созданные на основе изображений из оцифрованных книг. А если считаете себя знатоком Владимирского края, то примите участие в квизе по интересным фактам из оцифрованных книг и разгадайте кроссворд, используя только материалы портала.

Татьяна Лысова

Фото Владимирской областной научной библиотеки

Заглавное фото: vyatktuis.ru