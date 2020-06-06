Владимир Сипягин рассчитывает снять ограничительные меры в июне

Губернатор Владимирской области заявил, что снять ограничительные меры в регионе могут уже в июне. «Мы приступили к первому этапу ослабления противоэпидемического режима. Рассчитываем, что в июне дойдём до третьего, на котором возобновит работу почти весь бизнес», — сообщил Владимир Сипягин в своих аккаунтах в соцсетях. Решения будут приниматься после консультаций с Роспотребнадзором.

При переходе с одного этапа на другой власти и эксперты руководствуются тремя показателями: свободный коечный фонд для больных COVID-19, объемы тестирования населения и коэффициент распространения коронавируса. И если по первым двум во Владимирской области неплохие показатели, то с последним пока проблемы. Последнюю неделю он колеблется в рамках 0,7 — 0,9. Для начала второго этапа этот показатель должен стабилизироваться и составлять 0,8, для третьего этапа — 0,5.

Первый этап снятия ограничительных мер стартовал в регионе 30 мая.

Тогда позволили работать непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. метров, разрешили прогулки и занятия спортом на улице. На втором этапе снятия ограничений должны будут открыть предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, всех образовательных учреждений.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область преодолела очередной психологический рубеж. Число заболевших коронавирусом превысило 3000. Плюс 60 инфицированных за сутки.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»