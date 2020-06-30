Владимир Сипягин объявил сроки открытия крупных торговых центров

Крупные торговые центры откроют свои двери для покупателей уже 6 июля. Об этом на совещании с представителями розничной торговли объявил губернатор. Таким образом, глава региона впервые открыто пошел наперекор рекомендациям Роспотребнадзора. Как заявила главный санитарный врач, область все еще не дотягивает до следующего этапа снятия ограничений. Татьяна Данилова напомнила, что коэффициент распространения инфекции все еще превышает 0,9 при необходимом показателе в 0,8. Однако бедственное положение, в котором оказался весь закрытый бизнес, перевесило.

— Я понимаю, какой огромный сегмент сейчас страдает из-за закрытия торговых центров. Затягивать больше нельзя, иначе смерть просто этой сфере придет. Мое решение такое: мы открываемся с 6 июля. Но до этого времени необходимо досконально проверить степень готовности этих центров соблюдать меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Потому что если у нас пойдет пик заболевания из-за открытия торговых центров, нам придется принимать уже более строгие меры, — приводит слова Владимра Сипягина телеканал «Губерния33».

Торговые центры должны открыться 6 июля.

Позицию «Белого дома» поддержали президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Алла Матюшкина. А представители торговых центров заявили, что готовы выполнять все требования Роспотребнадзора для обеспечения безопасности.

Ранее «Призыв» сообщал, что за прошедшую неделю в регионе уже был снят целый ряд ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако все еще закрыты детские сады.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»