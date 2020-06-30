Владельца затонувшего катамарана оштрафовали на 20 тысяч рублей

Эксплуатация затонувшего в Гусь-Хрустальном катамарана «Камчатка» запрещена. На владельца составлено два административных протокола — за управление маломерным судном с неисправностью и за управление маломерным судном с нарушением норм пассажировместимости. Общая сумма штрафов — 20 тысяч рублей. Между тем все детали случившегося на городском озере устанавливаются. СУ СКР по Владимирской области проводит доследственную проверку.

— В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены потерпевшие, а также дана всесторонняя юридическая оценка случившемуся, — уточняет пресс-служба Следкома.

На борту катамарана были пассажиры, 12 из которых — дети.

Катамаран с пассажирами сел на мель на водохранилище Гусь-Хрустального и начал тонуть вечером 27 июня. На борту «Камчатки» находились около 30 пассажиров, 12 из них — дети. Крики о помощи услышали люди, отдыхавшие на берегу. Они и позвонили по телефону Единой диспетчерской службы «112». Оперативность спасателей позволила избежать трагедии. Пассажиры были благополучно эвакуированы на лодках на берег. Погибших и пострадавших нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что катамаран «Камчатка» уже не первый раз испытывает проблемы. По словам местных жителей, предвестники происшествия уже были.

Ольга Ефремова

Фото и видео очевидцев происшествия