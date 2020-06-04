Виновного во взрыве газа отправят на принудительное лечение

Ковровский городской суд направил на принудительное лечение жителя Коврова, виновного во взрыве бытового газа в многоквартирном доме на улице Зои Космодемьянской. Комиссия экспертов признала 48-летнего мужчину невменяемым. Следствие установило, что поздним вечером 28 июня 2019 года он был в квартире с родителями. Будучи пьяным, мужчина начал вести себя неадекватно. Он выгнал мать из дома. Потом разрезал соединительные шланги включенных на кухне газовых приборов и зажег огонь. Скопившаяся в воздухе смесь загорелась.
Правоохранители попытались успокоить мужчину.
Он не реагировал. Пришлось вскрывать входную дверь. В это время раздался взрыв, начался пожар и задымление в двух квартирах. Разрушилась межквартирная перегородка, произошло незначительное смещение перекрытий первого этажа, в нескольких квартирах вылетели стекла, сообщает СУ СКР по Владимирской области.
В результате взрыва погиб хозяин квартиры, 70-летний пенсионер-инвалид. Еще 11 человек, в том числе сотрудники полиции и спасатель, пострадали. Позже в Нижегородском ожоговом центре скончалась 75-летняя жительница этого дома.
Ранее «Призыв» сообщал, что на допросе виновник взрыва газа не смог объяснить свое поведение, пояснив, что «слышал голоса».
Ольга Ефремова
Фото СУ СКР по Владимирской области
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