Вернувшимся из командировки разрешили не звонить в Роспотребнадзор

Вернулся и слава Богу! Командированных лиц освободили от обязанности извещать Роспотребнадзор о своём прибытии. Ранее все, кто мотался за пределы Владимирской области по служебным надобностям, должны были по приезду домой позвонить в федеральную службу и отчитаться: мол, так и так, приехал. Отчитывались или нет – дело другое, но правило такое было. Вчера, 15 июня, губернатор отменил его, внеся изменения в ранее принятый Указ.

Изменения внесены в Указ губернатора области № 38 от 17.03.2020.

В мартовском документе формулировка о лицах, которым нужно во что бы то ни стало сообщить Роспотребнадзору о своём возвращении, довольно размытая — это все те, кто посещал территории, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Поскольку вся наша страна (о загранице уж не говорим), почитай, заразу испытала, то возникает вопрос: звонить ли санитарной службе, завернув в Ивановскую область или, скажем, в Рязань? Теперь хотя бы для командировочных ответ на этот вопрос ясен – не звонить.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что командированных граждан разрешили заселять в гостиницы. Но поскольку в общей структуре посетителей отелей и мотелей эта категория лиц составляет меньшинство, очень сомнительно, что только из-за них эти заведения распахнут свои двери.

Мефодий Копытин

Фото «Призыва»