В Волго-Вятском банке Сбербанка впервые открыли счет эскроу онлайн

В Волго-Вятском банке Сбербанка открыт первый счет эскроу онлайн. Первым клиентом, который воспользовался такой возможностью, стал чебоксарский застройщик ООО «СЗ «Технология».

Открытие счета эскроу онлайн – уникальное преимущество для клиентов Сбербанка. Благодаря этой технологии, значительно сокращается время проведения сделки как для застройщика, так и для его покупателя.

Как работает данный сервис?

· Застройщик, используя СберAPI или систему Сбербанк Бизнес онлайн, создаёт договор счёта эскроу и подписывает его цифровой подписью

· Клиент подтверждает договор счёта эскроу в своем мобильном приложении Сбербанк Онлайн

· Счет эскроу открыт

Нововведение прокомментировал Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Петр Колтыпин:

«Для Сбербанка крайне важно развивать дистанционные сервисы, которые будут одинаково удобны как для наших клиентов, так и для наших партнеров. Оформление счетов эскроу онлайн открывает новые возможности для застройщиков, позволяя сделать процесс приобретения недвижимости еще более удобным и оперативным».

Руководитель ООО «Специализированный застройщик «Технология» Роман Ефрем поделился своим опытом использования нового сервиса: «Сегодня, в условиях самоизоляции мы стараемся дать своим покупателям самый лучший сервис. То, что Сбербанк открыл для нас возможность оформлять счета эскроу онлайн – наше дополнительное конкурентное преимущество. Теперь будущие жители ЖК «Дом на Энтузиастов» и строительной позиции №13 в мкрн «Благовещенский» в Чебоксарах смогут приобрести наши квартиры с помощью счетов эскроу, не выходя из дома».

С 5 июня данный сервис доступен всем клиентам Сбербанка. Счет эскроу можно открыть в Сбербанк Онлайн, а весь процесс занимает не более 5 минут и не требует визитов в банк.

Фото: mybryansk.ru