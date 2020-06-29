В центре Владимира горит театр драмы

В центре Владимира горит академический театр драмы. На месте ЧП работает усиленная группировка сил и средств МЧС. Черный дым от возгорания хорошо виден из разных точек города. Очевидцы сообщают о 20 автомобилях специальной техники, в том числе машинах скорой помощи. Жители областного центра выкладывают видео в социальных сетях.

— Мы сидели около фонтана, отдыхали, когда услышали хлопок, похожий на взрыв. Окна все задрожали, стали вылетать, — рассказывают очевидцы происшествия.



Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 16.08. По предварительной информации, огонь вспыхнул в задней части здания драматического театра. На месте развернута автолестница.

— От МЧС сейчас работают 13 единиц техники и 37 человек личного состава. Работаем по повышенному номеру вызова. Предварительно сообщалось о возгорании в фойе. Площадь пожара на данный момент — 500 квадратных метров, — сообщила в прямом эфире «Призыва» руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Екатерина Мищенко. — Очаг возгорания определен, происходит тушение.

Пожар был локализован в 16.50. По предварительной информации, на пожаре пострадал один человек. Предположительно, сотрудник театра. Ему оказали помощь на месте. Причины происшествия еще предстоит установить. Территория драматического театра оцеплена. На место прибыли руководители города. «Призыв» следит за развитием событий.

Полина Тарбеева

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Видео группы «Типичный Владимир» и «Призыва»