В Суздале деревянные скульптуры возвращают на место

Уникальная детская площадка из дерева возвращается на свое место напротив Торговых рядов в Суздале. В ближайшее время жители и гости города-музея смогут оценить отреставрированные скульптуры. Монтаж 16 композиций, подаренных городу участниками Праздника топора, уже стартовал.

Завершить работы планируют не ранее 26 июня.

— На прежнее место возвращается 16 скульптур. По объективным причинам Праздник топора в этом году не состоится. В 2021 году планируем его провести и пополнить детскую площадку новыми скульптурами, — приводят слова главы администрации Суздаля Сергея Сахарова на официальной странице города-музея в социальных сетях.

Выкорчевывали авторские фигуры из дерева в сентябре прошлого года, когда стартовали работы по благоустройству центра. Уникальные скульптуры, качели и сказочный домик украшали сквер напоротив Торговых рядов три года и начали гнить, пояснили свое решение местные власти. Арт-объект пришлось демонтировать и отправить на реконструкцию.

— Отремонтировано и готово к установке 16 скульптур. Все они доставлены в сквер. Устанавливаем их на основание, сделанное из тротуарной плитки б/у. Каждая фигура обязательно закрепляется. После установки фигуры покрасим, — отметил главный инженер МБУ «Благоуствройство» Евгений Беликов.

Пока идет монтаж скульптур, власти Суздаля просят жителей города не пытаться самостоятельно поднять и установить их на место. Это может быть небезопасно. Кроме того, любая такая попытка может повредить сказочных персонажей из дерева.

Ранее «Призыв» сообщал, что суздальский стадион «Спартак» ждет второй этап реконструкции.

Полина Тарбеева

Фото: группы «Суздаль ру» в «ВКонтакте»